График работы тюменских больниц в праздники. Инфографика

В новогодние выходные медпомощь тюменцам окажут по расписанию праздничных дней

26 декабря 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Медучреждения составили графики на праздники Фото: Анна Майорова © URA.RU В новогодние праздники врачи в поликлиниках будут принимать тюменцев во все дни, однако график работы будет меняться. URA.RU подготовило удобную инфографику и списки, из которых можно узнать о расписании работы докторов, а также о том, как будет оказываться неотложная, травматологическая, онкологическая, стоматологическая и другие виды помощи в длинные выходные. Прием в поликлиниках будет во все дни, но по сокращенному графику Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прием в поликлиниках врачи будут вести все новогодние праздники. 30 декабря пациентов (как взрослых, так и детей) ждут с 9:00 до 16:00. В другие дни: 31 декабря, 1 и 7 января: с 9:00 до 12:00;

со 2 по 6 января, 8 января: с 9:00 до 14:00. Неотложную помощь можно будет получить в соответствующих кабинетах медучреждений во все праздничные дни с 8:00 до 20:00. Вызвать врача на дом — с 8:00 до 23:30. Вызов скорой помощи доступен круглосуточно. Попасть на плановый прием к онкологу в амбулатории можно будет 3,4,5 и 8 января с 8:00 до 14:00. Пациентов ждут в ОБ№3 (Тобольск), ОБ№4 (Ишим), ОБ№12« (Заводоуковск), ОБ№11» (Голышманово) и «Медицинском городе». Травматологи будут вести прием в ОКБ№2 четыре праздничных дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Травматологи будут ждать тюменцев на плановые приемы в Областной клинической больнице №2 с 3 по 6 января, с 8:00 до 14:00. В случае травм при ЧП врачи примут пациентов круглосуточно. При этом медпомощь пострадавшим с травмами головы и лица, в том числе детям, оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ №2. Врачи Областной стоматологической поликлиники примут пациентов по двум адресам: ул. Ленина,9: 3 января с 8:00 до 14:00;

ул. 50 лет Октября,70/1: 6 января с 8:00 до 14:00;

неотложная помощь ежедневно и круглосуточно на Ватутина,2/1. Пациентов с ВИЧ планово примут в «Центре профилактики и борьбы со СПИД»: амбулаторно-поликлиническое отделение, аптечный пункт (Тюмень): 3,4,5 января с 8:00 до 15:00;

прием педиатра в отделении материнства и детства (Тюмень): 4,5 января с 8:00 до 15:00;

филиал в Тобольске: 3,5 января с 8:00 до 15:00;

консультативно-диагностический кабинет в Ишиме: 3,5 января с 8:00 до 15:00. Кожвен и фтизиопульмонологический центр также будут работать несколько праздничных дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Плановые приемы в «Областном кожно-венерологическом диспансере» пройдут 3 и 6 января с 8:00 до 15:00. Фтизиатры ждут тюменцев в «Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре» 30 декабря, а также 3 и 6 января с 9:00 до 13:00. «Областной наркологический диспансер» ждет пациентов 30 декабря, 3, 5 и 8 января с 8:00 до 15:00. «Областная клиническая психиатрическая больница» — 30 декабря, 3 и 6 января с 9:00 до 13:00 (взрослое отделение на Червишевском тракте,5/1, детское — Герцена,74). Оказание медпомощи в «Многопрофильном консультативно-диагностическом центре»: Центр амбулаторной онкологической помощи: 3,4 января с 8:00 до 15:00 — химиотерапия, с 9:00 до 14:00 — прием онколога;

гастроэнтеролог, кардиолог, энокринолог, врач-рентгенолог и врач УЗИ, а также эндоскопист будут работать 3 и 4 января с 9:00 до 14:00;

травматолог — 4 января с 9:00 до 14:00. Плановую помощь в «Областной клинической больнице №1» можно будет получить с 9:00 до 13:00 в следующие дни: консультативная поликлиника №1 (Котовского, 55): 3 и 5 января;

консультативная поликлиника №2 (Юрия Семовских, 10): 4 и 6 января;

детский консультативно- диагностический центр (Котовского, 55, корп.4): 3 и 5 января;

клинико-диагностическое отделение гематологии (Энергетиков, 26): 3 и 5 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогодние праздники врачи в поликлиниках будут принимать тюменцев во все дни, однако график работы будет меняться. URA.RU подготовило удобную инфографику и списки, из которых можно узнать о расписании работы докторов, а также о том, как будет оказываться неотложная, травматологическая, онкологическая, стоматологическая и другие виды помощи в длинные выходные. Прием в поликлиниках врачи будут вести все новогодние праздники. 30 декабря пациентов (как взрослых, так и детей) ждут с 9:00 до 16:00. В другие дни: Неотложную помощь можно будет получить в соответствующих кабинетах медучреждений во все праздничные дни с 8:00 до 20:00. Вызвать врача на дом — с 8:00 до 23:30. Вызов скорой помощи доступен круглосуточно. Попасть на плановый прием к онкологу в амбулатории можно будет 3,4,5 и 8 января с 8:00 до 14:00. Пациентов ждут в ОБ№3 (Тобольск), ОБ№4 (Ишим), ОБ№12« (Заводоуковск), ОБ№11» (Голышманово) и «Медицинском городе». Травматологи будут ждать тюменцев на плановые приемы в Областной клинической больнице №2 с 3 по 6 января, с 8:00 до 14:00. В случае травм при ЧП врачи примут пациентов круглосуточно. При этом медпомощь пострадавшим с травмами головы и лица, в том числе детям, оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ №2. Врачи Областной стоматологической поликлиники примут пациентов по двум адресам: Пациентов с ВИЧ планово примут в «Центре профилактики и борьбы со СПИД»: Плановые приемы в «Областном кожно-венерологическом диспансере» пройдут 3 и 6 января с 8:00 до 15:00. Фтизиатры ждут тюменцев в «Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре» 30 декабря, а также 3 и 6 января с 9:00 до 13:00. «Областной наркологический диспансер» ждет пациентов 30 декабря, 3, 5 и 8 января с 8:00 до 15:00. «Областная клиническая психиатрическая больница» — 30 декабря, 3 и 6 января с 9:00 до 13:00 (взрослое отделение на Червишевском тракте,5/1, детское — Герцена,74). Оказание медпомощи в «Многопрофильном консультативно-диагностическом центре»: Плановую помощь в «Областной клинической больнице №1» можно будет получить с 9:00 до 13:00 в следующие дни: