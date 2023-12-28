Самые громкие приговоры в Тюмени в 2023 году

Самые громкие судебные вердикты уходящего года: взятки, кровь, убийства и ОПГ

29 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

В 2023 году тюменские суды выносили приговоры по громким делам, вызвавшим большой общественный резонанс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В уходящем году у тюменских судов было много работы. В том числе, по уголовным делам, которые вызвали огромный общественный резонанс. Убийство восьмилетней девочки Насти Муравьевой; смертельное ДТП, которое устроил замначальника следственного отдела регионального управления СК; ОПГ, созданная директором департамента тюменской мэрии — в этих и других громких криминальных историях были поставлены точки. Подробнее о каждой из них — в материале URA.RU. Суд над бандой «смотрящего» за Тюменью «Заместитель» «смотрящего» за Тюменью Александр Косарев был приговорен к 16 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце января состоялся суд над главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева Александром Косаревым. Мужчина был арестован в июле 2020 года после того, как местные проститутки пожаловались силовикам, что тюменские бандиты требуют с них деньги «за крышу». Косарев был признан виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. За участие в указанных преступлений он был приговорен к 16 годам лишения свободы. Тюменец пробовал обжаловать вердикт суда, но безрезультатно: вышестоящая инстанция оставила его без изменений. В ноябре стало известно, что 24 октября Александр Косарев погиб в зоне проведения СВО. Дело экс-сотрудника тюменского СК, который насмерть сбил людей на BMW В начале февраля Ленинский суд Тюмени поставил точку в деле о резонансном ДТП, которое спровоцировал сотрудник тюменского СК Павел Шадрин. В ноябре 2021 года пьяный силовик на своем BMW сбил двух дорожных рабочих, которые скончались на месте от полученных травм. На момент совершения аварии Шадрин занимал пост заместителя начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области. По данным следствия, в момент аварии скорость автомобиля бывшего силовика превышала 190 км в час. По приговору Ленинского суда ближайшие 9 лет мужчина проведет в колонии общего режима. Летом 2023 года Шадрин подал апелляцию в Тюменской областной суд, в которой попросил о смягчении наказания. Но приговор был оставлен без изменений. Захват заложников в «Магните» Сотрудников магазина «Магнит» взяли в заложники в ночь с 9 на 10 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ночью 10 марта Алексей Газиев ворвался с ножом в один из магазинов торговой сети «Магнит» и взял в заложники работников торговой точки. Двоим из них удалось убежать. Третьего мужчину преступник всю ночь держал в заложниках с ножом у горла. К утру 10 марта силовики приняли решение о проведении штурма, во время которого заложник был освобожден, а нарушитель — задержан. В августе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 34-летнего жителя Тюмени к 9 годам лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, оставшиеся шесть — в колонии строгого режима. По данным источников агентства, после инцидента ритейлер «Магнит» не стал сокращать количество круглосуточных торговых точек в Тюмени. Дополнительную охрану нанимать также не стали. Точка в деле тюменского «ограбления века» 15 марта в Тюмени осудили бывшего топ-менеджера тюменского «Сибирского банка реконструкции и развития» Инессу Бранденбург, которая в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из финансового учреждения более 560 млн рублей. После совершения преступления Бранденбург покинула Россию и несколько лет скрывалась в Европе. В 2022 году Испания экстрадировала россиянку на Родину. Во время следствия женщина заявила, что сама стала жертвой ограбления, потому что сообщники похитили «ее долю», размер которой составлял 100 млн рублей. За кражу денег из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» преступница была приговорена к четырем годам лишения свободы. Дело об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой За изнасилование и убийство ребенка Виталий Бережной получил пожизненный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU В мае состоялся суд над Виталием Бережным, который был признан виновным в изнасиловании, издевательствах и убийстве восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой. Ребенок пропал в конце июня 2021 года. Его поисками занимались не только волонтеры, но и многочисленные силовики. Тело девочки было обнаружено на берегу озера Оброчное спустя полтора месяца после пропажи, а через несколько дней был задержан Бережной. Сначала мужчина дал признательные показания, однако спустя некоторое время отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под давлением следствия. Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд. Коллегия присяжных, на которой настаивал Бережной и его адвокаты, вынесла обвинительный вердикт. А через несколько дней после этого Московский городской суд приговорил тюменца в пожизненному лишению свободы. Мужчина с приговором не согласен и пытается его обжаловать. По словам источников агентства, преступления против несовершеннолетних считаются больной темой для тюменских силовиков. «Преступления против половой неприкосновенности детей — очень распространенная история для региона. А еще несовершеннолетние очень часто подвергаются побоям и избиениям. Иногда их убивают», — отмечает инсайдер агентства, близкий к правоохранительным структурам. В СУ СК РФ по Тюменской области тщательно скрывают информацию о нераскрытых преступлениях, жертвами которых стали дети. В 2023 году пресс-служба ведомства проигнорировала письменные запросы URA.RU на эту тему, неоднократно нарушив при этом требования ФЗ «О СМИ». Дело ОПГ, созданной директором департамента мэрии Тюмени Экс-директор дорожного департамента мэрии Тюмени Игорь Фролов получил 4 года колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В декабре 2021 года по подозрению в мошенничестве был арестован директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов. Следствием было установлено, что чиновник создал организованную преступную группировку для хищения денег из городского бюджета. В состав ОПГ Фролов включил собственную мать Ольгу Фролову. За два года экс-чиновнику и его подельникам с помощью преступных схем удалось похитить из тюменской казны порядка 6,4 млн рублей. За содеянное Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Матери экс-сотрудника тюменской мэрии назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Дело о коррупции топ-менеджеров тюменских «Россетей» В октябре в Тюмени состоялся суд над бывшим исполняющим обязанности замдиректора АО «Россети Тюмень» Павлом Михайловым, который был арестован в марте 2022 года по подозрению в коррупции. Михайлова признали виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. Следствием установлено, что в период с февраля 2021 года по март 2022-го мужчина брал деньги у руководителей подрядных организаций. За это он помогал подконтрольным им юридическим лицам получать подряды. Общая сумма незаконно полученных средств составила 24,5 млн рублей. За их получение Михайлов был приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима. Подельники бывшего энергетика ждут суда. Приговор по делу о хищениях на Антипинском НПЗ Суд приговорил Дмитрия Мазурова к 10 годам лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В конце года в Москве состоялся суд над бывшим владельцем группы компаний «Новый поток» и тюменского Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым. За многомиллионные хищения, мошенничество, растрату и избиение модели Юлии Мильштейн прокуратура требовала посадить тюменца в колонию строгого режима на 16,5 лет. Суд признал Мазурова виновным в растрате свыше 473 миллионов рублей и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам по предварительному сговору и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Дело о поножовщине, которая закончилась смертью двух человек 11 декабря в Тюмени к пожизненному лишению свободы был приговорен Руслан Гасанов, убивший свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги. В феврале этого года тюменец пришел в квартиру жены и напал на нее с ножом. Удары холодным оружием он также нанес бывшей теще и новому сожителю супруги, которые находились в помещении. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте. Самой женщине чудом удалось сбежать и спрятаться у соседей. Решением суда, по месту отбывания наказания тюменец также будет проходить принудительное лечения у психиатра. Резюме Криминогенная обстановка в Тюменской области остается напряженной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным источников агентства, близких к правоохранительным структурам, криминогенная обстановка в Тюменской области остается напряженной. По их словам, на территории региона ежегодно фиксируются отрицательные показатели по тяжким преступлениям. «Большинство убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто они происходят в селах и деревнях, которых на территории региона достаточно много. По раскрытию „тяжелых“ преступлений вообще ситуация непростая. На этом фоне у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уже не раз возникали вопросу к руководству местного управления ведомства. Что касается резонансных преступлений, вроде захвата заложников в „Магните“, то в Тюменской области подобные нарушения происходят почти каждый год. К сожалению, такая тенденция присутствует. Местные силовики ведут работу в этом направлении, но с переменным успехом», — отмечают инсайдеры URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уходящем году у тюменских судов было много работы. В том числе, по уголовным делам, которые вызвали огромный общественный резонанс. Убийство восьмилетней девочки Насти Муравьевой; смертельное ДТП, которое устроил замначальника следственного отдела регионального управления СК; ОПГ, созданная директором департамента тюменской мэрии — в этих и других громких криминальных историях были поставлены точки. Подробнее о каждой из них — в материале URA.RU. Суд над бандой «смотрящего» за Тюменью В конце января состоялся суд над главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева Александром Косаревым. Мужчина был арестован в июле 2020 года после того, как местные проститутки пожаловались силовикам, что тюменские бандиты требуют с них деньги «за крышу». Косарев был признан виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. За участие в указанных преступлений он был приговорен к 16 годам лишения свободы. Тюменец пробовал обжаловать вердикт суда, но безрезультатно: вышестоящая инстанция оставила его без изменений. В ноябре стало известно, что 24 октября Александр Косарев погиб в зоне проведения СВО. Дело экс-сотрудника тюменского СК, который насмерть сбил людей на BMW В начале февраля Ленинский суд Тюмени поставил точку в деле о резонансном ДТП, которое спровоцировал сотрудник тюменского СК Павел Шадрин. В ноябре 2021 года пьяный силовик на своем BMW сбил двух дорожных рабочих, которые скончались на месте от полученных травм. На момент совершения аварии Шадрин занимал пост заместителя начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области. По данным следствия, в момент аварии скорость автомобиля бывшего силовика превышала 190 км в час. По приговору Ленинского суда ближайшие 9 лет мужчина проведет в колонии общего режима. Летом 2023 года Шадрин подал апелляцию в Тюменской областной суд, в которой попросил о смягчении наказания. Но приговор был оставлен без изменений. Захват заложников в «Магните» Ночью 10 марта Алексей Газиев ворвался с ножом в один из магазинов торговой сети «Магнит» и взял в заложники работников торговой точки. Двоим из них удалось убежать. Третьего мужчину преступник всю ночь держал в заложниках с ножом у горла. К утру 10 марта силовики приняли решение о проведении штурма, во время которого заложник был освобожден, а нарушитель — задержан. В августе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 34-летнего жителя Тюмени к 9 годам лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, оставшиеся шесть — в колонии строгого режима. По данным источников агентства, после инцидента ритейлер «Магнит» не стал сокращать количество круглосуточных торговых точек в Тюмени. Дополнительную охрану нанимать также не стали. Точка в деле тюменского «ограбления века» 15 марта в Тюмени осудили бывшего топ-менеджера тюменского «Сибирского банка реконструкции и развития» Инессу Бранденбург, которая в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из финансового учреждения более 560 млн рублей. После совершения преступления Бранденбург покинула Россию и несколько лет скрывалась в Европе. В 2022 году Испания экстрадировала россиянку на Родину. Во время следствия женщина заявила, что сама стала жертвой ограбления, потому что сообщники похитили «ее долю», размер которой составлял 100 млн рублей. За кражу денег из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» преступница была приговорена к четырем годам лишения свободы. Дело об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой В мае состоялся суд над Виталием Бережным, который был признан виновным в изнасиловании, издевательствах и убийстве восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой. Ребенок пропал в конце июня 2021 года. Его поисками занимались не только волонтеры, но и многочисленные силовики. Тело девочки было обнаружено на берегу озера Оброчное спустя полтора месяца после пропажи, а через несколько дней был задержан Бережной. Сначала мужчина дал признательные показания, однако спустя некоторое время отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под давлением следствия. Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд. Коллегия присяжных, на которой настаивал Бережной и его адвокаты, вынесла обвинительный вердикт. А через несколько дней после этого Московский городской суд приговорил тюменца в пожизненному лишению свободы. Мужчина с приговором не согласен и пытается его обжаловать. В СУ СК РФ по Тюменской области тщательно скрывают информацию о нераскрытых преступлениях, жертвами которых стали дети. В 2023 году пресс-служба ведомства проигнорировала письменные запросы URA.RU на эту тему, неоднократно нарушив при этом требования ФЗ «О СМИ». Дело ОПГ, созданной директором департамента мэрии Тюмени В декабре 2021 года по подозрению в мошенничестве был арестован директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов. Следствием было установлено, что чиновник создал организованную преступную группировку для хищения денег из городского бюджета. В состав ОПГ Фролов включил собственную мать Ольгу Фролову. За два года экс-чиновнику и его подельникам с помощью преступных схем удалось похитить из тюменской казны порядка 6,4 млн рублей. За содеянное Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Матери экс-сотрудника тюменской мэрии назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Дело о коррупции топ-менеджеров тюменских «Россетей» В октябре в Тюмени состоялся суд над бывшим исполняющим обязанности замдиректора АО «Россети Тюмень» Павлом Михайловым, который был арестован в марте 2022 года по подозрению в коррупции. Михайлова признали виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. Следствием установлено, что в период с февраля 2021 года по март 2022-го мужчина брал деньги у руководителей подрядных организаций. За это он помогал подконтрольным им юридическим лицам получать подряды. Общая сумма незаконно полученных средств составила 24,5 млн рублей. За их получение Михайлов был приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима. Подельники бывшего энергетика ждут суда. Приговор по делу о хищениях на Антипинском НПЗ В конце года в Москве состоялся суд над бывшим владельцем группы компаний «Новый поток» и тюменского Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым. За многомиллионные хищения, мошенничество, растрату и избиение модели Юлии Мильштейн прокуратура требовала посадить тюменца в колонию строгого режима на 16,5 лет. Суд признал Мазурова виновным в растрате свыше 473 миллионов рублей и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам по предварительному сговору и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Дело о поножовщине, которая закончилась смертью двух человек 11 декабря в Тюмени к пожизненному лишению свободы был приговорен Руслан Гасанов, убивший свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги. В феврале этого года тюменец пришел в квартиру жены и напал на нее с ножом. Удары холодным оружием он также нанес бывшей теще и новому сожителю супруги, которые находились в помещении. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте. Самой женщине чудом удалось сбежать и спрятаться у соседей. Решением суда, по месту отбывания наказания тюменец также будет проходить принудительное лечения у психиатра. Резюме По данным источников агентства, близких к правоохранительным структурам, криминогенная обстановка в Тюменской области остается напряженной. По их словам, на территории региона ежегодно фиксируются отрицательные показатели по тяжким преступлениям. «Большинство убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто они происходят в селах и деревнях, которых на территории региона достаточно много. По раскрытию „тяжелых“ преступлений вообще ситуация непростая. На этом фоне у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уже не раз возникали вопросу к руководству местного управления ведомства. Что касается резонансных преступлений, вроде захвата заложников в „Магните“, то в Тюменской области подобные нарушения происходят почти каждый год. К сожалению, такая тенденция присутствует. Местные силовики ведут работу в этом направлении, но с переменным успехом», — отмечают инсайдеры URA.RU.