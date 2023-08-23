В Екатеринбурге осудили тюменца, захватившего заложников в «Магните»

23 августа 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет три года в тюрьме и еще 6 лет в исправительной колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор тюменцу, который в марте 2023 года захватил заложников в магазине «Магнит». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников в Тюмени. Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Тюмень. Он признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина захватил в заложники работников магазина «Магнит», а перед этим планировал покончить жизнь самоубийством. Он планировал, что будет застрелен во время штурма магазина и требовал пригласить на место происшествия журналистов для дачи интервью. Следующие три года осужденный проведет в тюрьме, остальные 6 лет — в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало об обстоятельствах захвата заложников в тюменском «Магните».

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор тюменцу, который в марте 2023 года захватил заложников в магазине «Магнит». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников в Тюмени. Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Тюмень. Он признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина захватил в заложники работников магазина «Магнит», а перед этим планировал покончить жизнь самоубийством. Он планировал, что будет застрелен во время штурма магазина и требовал пригласить на место происшествия журналистов для дачи интервью. Следующие три года осужденный проведет в тюрьме, остальные 6 лет — в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало об обстоятельствах захвата заложников в тюменском «Магните».