В Екатеринбурге осудили тюменца, захватившего заложников в «Магните»

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Мужчина проведет три года в тюрьме и еще 6 лет в исправительной колонии строгого режима Фото:

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор тюменцу, который в марте 2023 года захватил заложников в магазине «Магнит». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников в Тюмени. Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Тюмень. Он признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина захватил в заложники работников магазина «Магнит», а перед этим планировал покончить жизнь самоубийством. Он планировал, что будет застрелен во время штурма магазина и требовал пригласить на место происшествия журналистов для дачи интервью.

Следующие три года осужденный проведет в тюрьме, остальные 6 лет — в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало об обстоятельствах захвата заложников в тюменском «Магните».

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор тюменцу, который в марте 2023 года захватил заложников в магазине «Магнит». Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников в Тюмени. Центральный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Тюмень. Он признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина захватил в заложники работников магазина «Магнит», а перед этим планировал покончить жизнь самоубийством. Он планировал, что будет застрелен во время штурма магазина и требовал пригласить на место происшествия журналистов для дачи интервью. Следующие три года осужденный проведет в тюрьме, остальные 6 лет — в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало об обстоятельствах захвата заложников в тюменском «Магните».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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