Россия показала миру, что готова подставить Ирану плечо

Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Тегеран «исторической», ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем. Эксперты URA.RU объяснили, что страны прорабатывают новый масштабный международный проект.
Исторический визит
Впервые в истории председатель правительства посетил Исламскую Республику Иран. Поездка прошла удачно, отметил в комментарии пресс-службе правительства Алексей Оверчук.
«В первую очередь, конечно, обсуждались вопросы двусторонней повестки. Но сегодня эти вопросы уже выходят далеко за рамки отношений между Россией и Ираном, потому что в значительной степени от них зависит, как будут выстраиваться отношения в условиях формирования нового миропорядка. При этом руководители Ирана обращали внимание на то, что новый мировой порядок будет формироваться вокруг таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС», — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства.
Страны сплотили санкции
Иран уже достаточно давно «поглядывает» на Россию. Ему интересно найти свое место в новом мировом порядке, чтобы продолжать развиваться во всех направлениях, объяснил корреспонденту URA.RU эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Даниал Ранджбар Мешкин.
«Санкции против России, в какой-то степени, помогли в сближении государств. Они сыграли роль катализатора. Россия, для борьбы с давлением Запада, использовала, в том числе, и опыт Ирана, который находится под ним уже более 40 лет», — объясняет Даниал Ранджбар Мешкин.
Поэтому, именно приезд Михаила Мишустина был так важен. Все же, по мнению эксперта, Иран заинтересован в политической поддержке со стороны России.
«Также в этом месяце состоится саммит БРИКС в Казани, куда должен приехать президент Ирана. Это будет очень важным событием. Думаю, мы в будущем услышим о большом количестве переговоров президентов, министров и других политических деятелей, их будет становиться все больше, чтобы сформировать новый мировой порядок», — отмечает Ранджбар Мешкин.
Тем более, что в регионе сейчас очень неспокойная обстановка в Палестине и Ливане, говорит политолог-международник, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина.
«Иранцы давно ждали важных визитов в экономической области со стороны России. Тем более, что у нас есть замах на подписание стратегического соглашения. Но перед ним надо подготовить договоренности в экономической области. Визит Мишустина показал, что Россия воспринимает государство в качестве важного партнера. А Иран не хочет вступать в прямой большой конфликт с Израилем, на который его всячески провоцирует вторая сторона, — говорит Елена Супонина.
Тройное партнерство
Мишустин вместе с иранской стороной обсудил вопросы ратификации соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран, укрепления связанности на евразийском пространстве, задачи, стоящие перед энергетикой и промышленностью, рассказал Алексей Оверчук. Можно сказать, что именно поэтому на встречу не отправилось какое-то другое важное лицо, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Лавров в основном занимается взаимодействием по политическим вопросам, подписанием договоров о стратегическом сотрудничестве и подобным. То есть, отвечает за общеполитические договоренности между двумя странами. А поездка Мишустина может значить, что они были достигнуты, и теперь самое время наполнить их экономическими показателями. Ведь антироссийские санкции Запада обширнее и жестче, чем антииранские. И нам есть что обсудить, например вопрос о взаимодействии через Иран с Китаем в условиях всех ограничений», — рассуждает Игорь Юшков.
Ведь у республики уже есть обширный опыт работы с Поднебесной, чьи банки часто боятся принимать какие-то платежи из России за поставку товаров. Иран в этом случае может стать прекрасным посредником в этих вопросах. А вот в плане газовых поставок, которые тоже обсуждал Мишустин с коллегами, есть некоторые вопросы.
«Сообщается, что мы готовы поставлять им чуть ли не 100 млрд кубов в год. И это со страной, которая занимает второе место в мире по запасам газа! У них нет какого-то жесткого дефицита. Единственная проблема Ирана в том, что месторождения сосредоточены на юге, а потребляют газ больше на севере. Тем более, у них есть практика закупки туркменского газа, потому что это удобно, быстро и дешево», — рассказывает Игорь Юшков.
Для того, чтобы поставлять запасы из России, надо построить много инфраструктуры, протянуть трубы, установить какую-то приемлемую цену, чтобы это было выгодно как нашим компаниям, так и самому Ирану. Ведь, если мы «задерем» стоимость, им будет проще продолжить «возить» его с юга на север. Но, по мнению эксперта, в поездке Мишустина и обсуждении энергетических вопросов может быть заложен скрытый смысл.
«Складывается такое ощущение, что с нашей стороны это некая информационная кампания, призванная показать Китаю, что у нас есть возможность альтернативных рынков сбыта и заставить их стать более сговорчивыми по проекту „Сила Сибири-2“. Показать, мол, „не хотите 50 млрд кубов брать, мы все 100 направим в Иран и вам ничего не достанется, потому что они уже готовы подписывать все контракты“. Потому что сейчас переговоры с Китаем длятся уже много лет и до сих пор каких-то подвижек в плане цены нет», — объясняет Игорь Юшков.
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