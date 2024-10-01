Россия показала миру, что готова подставить Ирану плечо

Страны обсуждают важный международный проект

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Россия поможет Ирану найти свое место в новом мировом порядке
Россия поможет Ирану найти свое место в новом мировом порядке

Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Тегеран «исторической», ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем. Эксперты URA.RU объяснили, что страны прорабатывают новый масштабный международный проект.

Исторический визит 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Фото:

Впервые в истории председатель правительства посетил Исламскую Республику Иран. Поездка прошла удачно, отметил в комментарии пресс-службе правительства Алексей Оверчук. 

«В первую очередь, конечно, обсуждались вопросы двусторонней повестки. Но сегодня эти вопросы уже выходят далеко за рамки отношений между Россией и Ираном, потому что в значительной степени от них зависит, как будут выстраиваться отношения в условиях формирования нового миропорядка. При этом руководители Ирана обращали внимание на то, что новый мировой порядок будет формироваться вокруг таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС», — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства.

Страны сплотили санкции

Иран уже достаточно давно «поглядывает» на Россию. Ему интересно найти свое место в новом мировом порядке, чтобы продолжать развиваться во всех направлениях, объяснил корреспонденту URA.RU эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Даниал Ранджбар Мешкин.

«Санкции против России, в какой-то степени, помогли в сближении государств. Они сыграли роль катализатора. Россия, для борьбы с давлением Запада, использовала, в том числе, и опыт Ирана, который находится под ним уже более 40 лет», — объясняет Даниал Ранджбар Мешкин.
Участники переговоров обсудили задачи, стоящие перед энергетикой и промышленностью России и Ирана
Фото: media.gazprom-neft.ru

Поэтому, именно приезд Михаила Мишустина был так важен. Все же, по мнению эксперта, Иран заинтересован в политической поддержке со стороны России.

«Также в этом месяце состоится саммит БРИКС в Казани, куда должен приехать президент Ирана. Это будет очень важным событием. Думаю, мы в будущем услышим о большом количестве переговоров президентов, министров и других политических деятелей, их будет становиться все больше, чтобы сформировать новый мировой порядок», — отмечает Ранджбар Мешкин.

Тем более, что в регионе сейчас очень неспокойная обстановка в Палестине и Ливане, говорит политолог-международник, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина.

«Иранцы давно ждали важных визитов в экономической области со стороны России. Тем более, что у нас есть замах на подписание стратегического соглашения. Но перед ним надо подготовить договоренности в экономической области. Визит Мишустина показал, что Россия воспринимает государство в качестве важного партнера. А Иран не хочет вступать в прямой большой конфликт с Израилем, на который его всячески провоцирует вторая сторона, — говорит Елена Супонина.

Тройное партнерство

Мишустин вместе с иранской стороной обсудил вопросы ратификации соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран, укрепления связанности на евразийском пространстве, задачи, стоящие перед энергетикой и промышленностью, рассказал Алексей Оверчук. Можно сказать, что именно поэтому на встречу не отправилось какое-то другое важное лицо, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Лавров в основном занимается взаимодействием по политическим вопросам, подписанием договоров о стратегическом сотрудничестве и подобным. То есть, отвечает за общеполитические договоренности между двумя странами. А поездка Мишустина может значить, что они были достигнуты, и теперь самое время наполнить их экономическими показателями. Ведь антироссийские санкции Запада обширнее и жестче, чем антииранские. И нам есть что обсудить, например вопрос о взаимодействии через Иран с Китаем в условиях всех ограничений», — рассуждает Игорь Юшков.

Ведь у республики уже есть обширный опыт работы с Поднебесной, чьи банки часто боятся принимать какие-то платежи из России за поставку товаров. Иран в этом случае может стать прекрасным посредником в этих вопросах. А вот в плане газовых поставок, которые тоже обсуждал Мишустин с коллегами, есть некоторые вопросы.

Иран более 40 лет находится под санкциями и может поделиться опытом с Россией
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Сообщается, что мы готовы поставлять им чуть ли не 100 млрд кубов в год. И это со страной, которая занимает второе место в мире по запасам газа! У них нет какого-то жесткого дефицита. Единственная проблема Ирана в том, что месторождения сосредоточены на юге, а потребляют газ больше на севере. Тем более, у них есть практика закупки туркменского газа, потому что это удобно, быстро и дешево», — рассказывает Игорь Юшков.

Для того, чтобы поставлять запасы из России, надо построить много инфраструктуры, протянуть трубы, установить какую-то приемлемую цену, чтобы это было выгодно как нашим компаниям, так и самому Ирану. Ведь, если мы «задерем» стоимость, им будет проще продолжить «возить» его с юга на север. Но, по мнению эксперта, в поездке Мишустина и обсуждении энергетических вопросов может быть заложен скрытый смысл.

«Складывается такое ощущение, что с нашей стороны это некая информационная кампания, призванная показать Китаю, что у нас есть возможность альтернативных рынков сбыта и заставить их стать более сговорчивыми по проекту „Сила Сибири-2“. Показать, мол, „не хотите 50 млрд кубов брать, мы все 100 направим в Иран и вам ничего не достанется, потому что они уже готовы подписывать все контракты“. Потому что сейчас переговоры с Китаем длятся уже много лет и до сих пор каких-то подвижек в плане цены нет», — объясняет Игорь Юшков.

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Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Тегеран «исторической», ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем. Эксперты URA.RU объяснили, что страны прорабатывают новый масштабный международный проект. Исторический визит  Впервые в истории председатель правительства посетил Исламскую Республику Иран. Поездка прошла удачно, отметил в комментарии пресс-службе правительства Алексей Оверчук.  «В первую очередь, конечно, обсуждались вопросы двусторонней повестки. Но сегодня эти вопросы уже выходят далеко за рамки отношений между Россией и Ираном, потому что в значительной степени от них зависит, как будут выстраиваться отношения в условиях формирования нового миропорядка. При этом руководители Ирана обращали внимание на то, что новый мировой порядок будет формироваться вокруг таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС», — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства. Страны сплотили санкции Иран уже достаточно давно «поглядывает» на Россию. Ему интересно найти свое место в новом мировом порядке, чтобы продолжать развиваться во всех направлениях, объяснил корреспонденту URA.RU эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Даниал Ранджбар Мешкин. Поэтому, именно приезд Михаила Мишустина был так важен. Все же, по мнению эксперта, Иран заинтересован в политической поддержке со стороны России. «Также в этом месяце состоится саммит БРИКС в Казани, куда должен приехать президент Ирана. Это будет очень важным событием. Думаю, мы в будущем услышим о большом количестве переговоров президентов, министров и других политических деятелей, их будет становиться все больше, чтобы сформировать новый мировой порядок», — отмечает Ранджбар Мешкин. Тем более, что в регионе сейчас очень неспокойная обстановка в Палестине и Ливане, говорит политолог-международник, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. Тройное партнерство Мишустин вместе с иранской стороной обсудил вопросы ратификации соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран, укрепления связанности на евразийском пространстве, задачи, стоящие перед энергетикой и промышленностью, рассказал Алексей Оверчук. Можно сказать, что именно поэтому на встречу не отправилось какое-то другое важное лицо, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Ведь у республики уже есть обширный опыт работы с Поднебесной, чьи банки часто боятся принимать какие-то платежи из России за поставку товаров. Иран в этом случае может стать прекрасным посредником в этих вопросах. А вот в плане газовых поставок, которые тоже обсуждал Мишустин с коллегами, есть некоторые вопросы. «Сообщается, что мы готовы поставлять им чуть ли не 100 млрд кубов в год. И это со страной, которая занимает второе место в мире по запасам газа! У них нет какого-то жесткого дефицита. Единственная проблема Ирана в том, что месторождения сосредоточены на юге, а потребляют газ больше на севере. Тем более, у них есть практика закупки туркменского газа, потому что это удобно, быстро и дешево», — рассказывает Игорь Юшков. Для того, чтобы поставлять запасы из России, надо построить много инфраструктуры, протянуть трубы, установить какую-то приемлемую цену, чтобы это было выгодно как нашим компаниям, так и самому Ирану. Ведь, если мы «задерем» стоимость, им будет проще продолжить «возить» его с юга на север. Но, по мнению эксперта, в поездке Мишустина и обсуждении энергетических вопросов может быть заложен скрытый смысл. «Складывается такое ощущение, что с нашей стороны это некая информационная кампания, призванная показать Китаю, что у нас есть возможность альтернативных рынков сбыта и заставить их стать более сговорчивыми по проекту „Сила Сибири-2“. Показать, мол, „не хотите 50 млрд кубов брать, мы все 100 направим в Иран и вам ничего не достанется, потому что они уже готовы подписывать все контракты“. Потому что сейчас переговоры с Китаем длятся уже много лет и до сих пор каких-то подвижек в плане цены нет», — объясняет Игорь Юшков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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