Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в социалистический рай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в «социалистический рай»
Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в «социалистический рай» Фото:

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить Северную Корею в «самый замечательный в мире социалистический рай». С соответствующей речью он выступил на торжественном собрании в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — пообещал северокорейский лидер, передает «Лента.ру». Ким Чен Ын также заявил, что все успехи партии за 80 лет ее истории были возможны благодаря поддержке, доверию и верности народа.

Мероприятие состоялось 9 октября на столичном стадионе «1 мая» в Пхеньяне при участии партийных и государственных деятелей, военнослужащих и зарубежных делегаций. Выступлению Кима предшествовали праздничные фейерверки и церемония поднятия флагов.

В торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи приняла участие российская делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Визит российских представителей был организован по приглашению Центрального комитета ТПК, которая с 1945 года является правящей партией в КНДР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить Северную Корею в «самый замечательный в мире социалистический рай». С соответствующей речью он выступил на торжественном собрании в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — пообещал северокорейский лидер, передает «Лента.ру». Ким Чен Ын также заявил, что все успехи партии за 80 лет ее истории были возможны благодаря поддержке, доверию и верности народа. Мероприятие состоялось 9 октября на столичном стадионе «1 мая» в Пхеньяне при участии партийных и государственных деятелей, военнослужащих и зарубежных делегаций. Выступлению Кима предшествовали праздничные фейерверки и церемония поднятия флагов. В торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи приняла участие российская делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Визит российских представителей был организован по приглашению Центрального комитета ТПК, которая с 1945 года является правящей партией в КНДР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...