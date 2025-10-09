В сети показали обломки новейшей украинской ракеты «Фламинго»

В сети опубликованы первые фотографии обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими военными. На снимках видны детали китайского производства и двигатель чешского или советского образца. Об этом сообщают военные паблики.
«Обломки сбитой разрекламированной украинской крылатой ракеты „Фламинго“. Отработали ее зенитчики Панциря, после чего она рухнула в лесах России. Как и ожидалось, сделана она максимально дешево, чтобы навариться при этом побольше», — говорится в telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие».
Военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале опубликовал фотографию электронного блока управления, оставшегося от «Фламинго». Военкор утверждает, что в ракете использован двигатель от чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос», а электронные компоненты — китайского производства.
Ранее сообщалось, что ракету «Фламинго», летевшую со скоростью около 600 километров в час, уничтожил зенитный ракетный комплекс «Бук». Эта ракета позиционировалась украинской стороной как новейшая разработка для поражения целей в глубине территории России.
Ранее, 15 сентября 2025 года, российские системы ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго», летевшую со скоростью 600 километров в час на высоте 100 метров. Тогда военный блогер Алексей Воевода отмечал низкую эффективность ракеты из-за отсутствия стелс-технологий и использования двигателя от чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос». Уцелевшие блоки ракеты изъяты для изучения.
