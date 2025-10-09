09 октября 2025

В сети показали обломки новейшей украинской ракеты «Фламинго»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зенитный ракетный комплекс «Бук» сбил новейшую украинскую ракету
Зенитный ракетный комплекс «Бук» сбил новейшую украинскую ракету Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети опубликованы первые фотографии обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими военными. На снимках видны детали китайского производства и двигатель чешского или советского образца. Об этом сообщают военные паблики. 

«Обломки сбитой разрекламированной украинской крылатой ракеты „Фламинго“. Отработали ее зенитчики Панциря, после чего она рухнула в лесах России. Как и ожидалось, сделана она максимально дешево, чтобы навариться при этом побольше», — говорится в telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале опубликовал фотографию электронного блока управления, оставшегося от «Фламинго». Военкор утверждает, что в ракете использован двигатель от чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос», а электронные компоненты — китайского производства.

Ранее сообщалось, что ракету «Фламинго», летевшую со скоростью около 600 километров в час, уничтожил зенитный ракетный комплекс «Бук». Эта ракета позиционировалась украинской стороной как новейшая разработка для поражения целей в глубине территории России.

Ранее, 15 сентября 2025 года, российские системы ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго», летевшую со скоростью 600 километров в час на высоте 100 метров. Тогда военный блогер Алексей Воевода отмечал низкую эффективность ракеты из-за отсутствия стелс-технологий и использования двигателя от чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос». Уцелевшие блоки ракеты изъяты для изучения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети опубликованы первые фотографии обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими военными. На снимках видны детали китайского производства и двигатель чешского или советского образца. Об этом сообщают военные паблики.  «Обломки сбитой разрекламированной украинской крылатой ракеты „Фламинго“. Отработали ее зенитчики Панциря, после чего она рухнула в лесах России. Как и ожидалось, сделана она максимально дешево, чтобы навариться при этом побольше», — говорится в telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие». Военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале опубликовал фотографию электронного блока управления, оставшегося от «Фламинго». Военкор утверждает, что в ракете использован двигатель от чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос», а электронные компоненты — китайского производства. Ранее сообщалось, что ракету «Фламинго», летевшую со скоростью около 600 километров в час, уничтожил зенитный ракетный комплекс «Бук». Эта ракета позиционировалась украинской стороной как новейшая разработка для поражения целей в глубине территории России. Ранее, 15 сентября 2025 года, российские системы ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго», летевшую со скоростью 600 километров в час на высоте 100 метров. Тогда военный блогер Алексей Воевода отмечал низкую эффективность ракеты из-за отсутствия стелс-технологий и использования двигателя от чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос». Уцелевшие блоки ракеты изъяты для изучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...