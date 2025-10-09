На Камчатке в ДТП с машиной скорой помощи пострадали два фельдшера

Два фельдшера получили травмы в ДТП с участием скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Пациентов в автомобиле не было. Об этом сообщил Минздрав Камчатского края.
«Два фельдшера пострадали в ДТП с машиной „скорой“ на Камчатке. Пациентов в карете скорой помощи не было, в автомобиле находились два фельдшера и водитель», — говорится в сообщении. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, водитель второго автомобиля не пострадал.
Ранее сообщалось об аварии в Абхазии, где экскурсионный автобус с туристами съехал с дороги. В результате происшествия есть пострадавшие, погиб один из пассажиров.
