Киев пытается устроить блэкаут в Белгороде и его окрестностях, чтобы повлиять на переговорный процесс. По оценке журналиста, удары по инфраструктуре региона направлены на отключение электроснабжения для полумиллиона жителей приграничных территорий. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек (...) Противник поставил цель „выключить свет“, включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — его слова приводит газета «Комсомольская правда».
Ранее в Белгородской области уже фиксировались перебои с электроснабжением после атаки украинских беспилотников, а также снижение давления в водопроводной сети. Тогда местным жителям приходилось запасаться водой в резервуарах у многоквартирных домов.
