Мэр Тбилиси рассказал, что Запад просил Грузию начать войну с Россией

Мэр Тбилиси: посол страны Запада просил Грузию начать войну с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад давил на Грузию, предлагая начать войну с Россией
Запад давил на Грузию, предлагая начать войну с Россией Фото:

Посол одной из западных стран предлагал Грузии начать войну с Россией. Детали раскрыл  генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«„Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну“, — озвучил мэр в интервью грузинскому телеканалу Imedi. Градоначальник уточнил, что в тот период пост премьер-министра Грузии занимал Ираклий Гарибашвили. Предложение от Запада начать войну с РФ поступило в 2022 году.

О планах Запада начать конфликт с Россией через Грузию сообщал и президент Михаил Кавелашвили. По его словам, война с РФ привела бы страну к национальной катастрофе. В 2022 году отношения между Грузией и ЕС обострились, поскольку Запад давил на страну и призывал ввести полный спектр санкций против Москвы и организовать прямую военную помощь Украине. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол одной из западных стран предлагал Грузии начать войну с Россией. Детали раскрыл  генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. «„Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну“, — озвучил мэр в интервью грузинскому телеканалу Imedi. Градоначальник уточнил, что в тот период пост премьер-министра Грузии занимал Ираклий Гарибашвили. Предложение от Запада начать войну с РФ поступило в 2022 году. О планах Запада начать конфликт с Россией через Грузию сообщал и президент Михаил Кавелашвили. По его словам, война с РФ привела бы страну к национальной катастрофе. В 2022 году отношения между Грузией и ЕС обострились, поскольку Запад давил на страну и призывал ввести полный спектр санкций против Москвы и организовать прямую военную помощь Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...