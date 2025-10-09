09 октября 2025

Дуров послал тревожное сообщение в честь 41-летия

Дуров раскритиковал потерю свобод на Западе
Дуров раскритиковал потерю свобод на Западе Фото:

У человечества заканчивается время для спасения свободного интернета. Мир стремительно движется к антиутопии, где фундаментальные свободы будут утеряны. Об этом заявил создатель Telegram Павел Дуров в день своего 41-летия. 

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — написал Дуров в своем telegram-канале.

В своем сообщении Дуров отметил, что интернет из пространства свободного обмена информацией превращается в инструмент контроля. Он привел в пример введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в ЕС. Предприниматель также упомянул преследование за критику чиновников в Германии и тюремные сроки за твиты в Великобритании. По мнению Дурова, его поколению внушили, что необходимо разрушить наследие предков, включая приватность, свободу слова и свободный рынок, что ведет к самоуничтожению.

Дуров на протяжении многих лет выступает за свободу интернета и защиту личных данных пользователей. В 2024 году он оказался в центре скандала после ареста во Франции, где его обвинили в отказе сотрудничать с властями и предоставлять данные пользователей Telegram. Дуров неоднократно подчеркивал, что его принципы основаны на неприкосновенности переписки и свободе слова, несмотря на давление со стороны различных государств.

