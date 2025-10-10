США выделят полмиллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году

Срочная новость
Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год в объеме 925 миллиардов долларов. В документе, представленном на рассмотрение, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов на военную помощь Украине. Трансляция события шла на сайте американского Конгресса.
