Сенат Конгресса США одобрил военные расходы, часть пойдет на Украину

Сенат Конгресса США одобрил военный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере 925 миллиардов долларов, включая 500 миллионов на помощь Украине. За законопроект проголосовали 77 сенаторов, против выступили 20, сообщается в трансляции на сайте Сената.
«Продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширение финансирования [этой программы] до уровня $500 млн»— предусматривается в документе. Информация находится в справочных материалах, обнародованных ранее комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Для одобрения законопроекта в верхней палате Конгресса требовалась поддержка не менее 60 сенаторов. Поскольку Палата представителей ранее приняла свою версию закона, теперь комитеты по вооруженным силам обеих палат приступят к выработке компромиссного варианта.
Инициатива USAI предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями вооружений, а не прямую передачу техники из американских арсеналов. Это позволяет наращивать производственные мощности для поставок Украине.
Одобрение Сенатом США военного бюджета на 2026 год, включающего 500 миллионов долларов на помощь Украине, происходит на фоне активных переговоров Киева с Вашингтоном о масштабных поставках вооружений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке «мегасделки» по приобретению оружия у США на сумму до 90 млрд долларов, передав администрации подробный перечень военных потребностей. Эти шаги свидетельствуют о продолжении и расширении американской военной поддержки Украины, при этом отмечается изменение формата помощи: вместо бесплатных поставок, как при администрации Джо Байдена, США теперь продают вооружения странам НАТО для дальнейшей передачи Украине.
