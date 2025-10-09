Для ветеранов СВО создадут кадровый резерв для работы в органах власти

В Госдуме предложили создать специальный кадровый резерв для трудоустройства ветеранов боевых действий, включая участников СВО, на государственную службу. Участники резерва смогут назначаться на вакантные должности в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Очевидно, что создание кадрового резерва с последующим трудоустройством ветеранов позволит повысить эффективность работы госаппарата на всех уровнях власти. Ветераны боевых действий обладают высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков, также у них большой опыт принятия решений в стрессовых ситуациях», — пояснил Миронов ТАСС.
Законопроект предлагает дополнить новой статьей закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». По мнению автора инициативы, принятие такого решения станет признанием заслуг ветеранов и поможет их интеграции в гражданскую жизнь. Кроме того, Миронов предложил ввести налоговые льготы для предприятий, которые будут принимать на работу ветеранов, понизив для них тарифы страховых взносов с 30% до 15%.
Предложение о создании кадрового резерва для ветеранов боевых действий, включая участников СВО, является логичным продолжением усилий по их социальной адаптации. Ранее Госдума уже приняла законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам СВО, расширив тем самым круг лиц, имеющих право на государственную поддержку. Кроме того, ведется работа по расширению образовательных льгот для членов семей участников СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.