Трамп исключил российскую угрозу для Финляндии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы прийти на помощь Финляндии в случае возможной атаки со стороны России. Об этом он сообщил 9 октября на совместной встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам Трампа, США выполнят свои обязательства по НАТО, если возникнет соответствующая угроза союзнику.
«Я приду [на помощь]. Они — члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин — ред.) это сделает, шансы на это очень малы», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможной поддержке Финляндии в случае эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе переговоров Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Однако рассматривается вариант его возможного перемещения.
