Трамп раскрыл методы давления на участников украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил об усилении давления для разрешения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.
«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — заявил американский лидер. При этом Трамп не уточнил, какие именно меры предполагаются под «усилением давления» и о каких конкретно действиях альянса идет речь. Слова главы Белого дома передает РИА Новости.
Ранее Трамп отмечал, что не считает целесообразным просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, однако подчеркивал готовность принять жесткие меры при необходимости. Также он обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером усиление давления на Россию, в том числе ограничения на закупки российской нефти. Белый дом неоднократно заявлял о важности сохранения санкций и поиска новых путей для урегулирования конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.