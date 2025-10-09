09 октября 2025

Трамп раскрыл методы давления на участников украинского конфликта

Трамп: США и НАТО усиливают давление для урегулирования украинского конфликта
Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий в западных странах о дальнейшей поддержке Киева
Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий в западных странах о дальнейшей поддержке Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп объявил об усилении давления для разрешения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — заявил американский лидер. При этом Трамп не уточнил, какие именно меры предполагаются под «усилением давления» и о каких конкретно действиях альянса идет речь. Слова главы Белого дома передает РИА Новости. 

Ранее Трамп отмечал, что не считает целесообразным просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, однако подчеркивал готовность принять жесткие меры при необходимости. Также он обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером усиление давления на Россию, в том числе ограничения на закупки российской нефти. Белый дом неоднократно заявлял о важности сохранения санкций и поиска новых путей для урегулирования конфликта.

