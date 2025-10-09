Сборная России по футболу в течение четырех дней проведет два товарищеских матча: 10 октября команда встретится с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве. Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), обслуживать обе встречи будет судейская бригада из Черногории. Все, что нужно знать о матче: когда и где смотреть — в материале URA.RU.
Что известно о товарищеских матчах
Сборная России проведет два товарищеских матча за четыре дня — 10 октября с Ираном и 14 октября с Боливией. Первая игра состоится в Волгограде, вторая — в Москве на «ВТБ Арене». Обе встречи начнутся в 20:00 (мск). Один из соперников команды Валерия Карпина, главного тренера российской сборной, уже гарантировал себе путевку на ЧМ-2026.
Товарищеские матчи будет обслуживать бригада арбитров из Черногории. О чем сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Главным судьей обеих игр выступит арбитр ФИФА Никола Дабанович, а его ассистентами назначены Владан Тодорович и Срджан Йованович. Функции резервных судей будут выполнять россияне: встречу с Ираном обслужит Рафаэль Шафеев, а матч против Боливии — Антон Фролов.
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин, а также футболисты Руслан Литвинов («Спартак») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА) не примут участия в матчах.
Как сообщили в медицинском штабе сборной, Даниил Фомин был отстранен от участия в играх из-за состояния перегрузки и направлен на восстановление в свой клуб. Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев, получившие травмы в ходе выступлений за свои клубные команды, по итогам медицинского обследования были отправлены для прохождения дальнейшего лечения в «Спартак» и ЦСКА соответственно.
Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». В то же время, онлайн-доступ к трансляции будет обеспечен на официальном сайте matchtv.ru. Кроме того, пользователи смогут посмотреть игру через онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko, которые будут ретранслировать федеральный канал.
Что известно о сборной Ирана
Сборная Ирана по футболу официально обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Такого результата удалось добиться благодаря успешному выступлению в квалификации. Для национальной команды это будет четвертый подряд выход на мировое первенство, что является рекордом в истории иранского футбола. По данным ФИФА, Иран занимает 21 место в мировом рейтинге и уверенно держится среди лидеров азиатского футбола.
В отборе к ЧМ-2026 иранцы стартовали со второго раунда, где одержали четыре победы над Гонконгом и Туркменистаном, дважды сыграли вничью с Узбекистаном. На третьем этапе сборная Ирана оказалась в сложной группе с Узбекистаном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и КНДР. По регламенту на чемпионат напрямую выходили две лучшие команды. Иран уверенно выиграл группу: в десяти матчах набрал 23 очка, семь раз победив и лишь однажды уступив Катару, когда итог уже не влиял на турнирное положение.
Главный тренер Амир Галенои, возглавивший сборную в марте 2023 года, вывел команду на новый уровень. Под его руководством иранцы провели 35 матчей, одержали 26 побед и лишь трижды проиграли. Галенои считается одним из самых успешных специалистов в национальном футболе: он трижды выигрывал чемпионат страны с «Эстеглялем» и дважды с «Сепаханом», а также пять раз признавался лучшим тренером Ирана.
В рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Ирана в октябре проведет товарищеские матчи против России и Танзании. Эти встречи станут важным этапом для оценки формы команды и отработки тактики перед главным футбольным турниром четырехлетия.
Команда Боливии
Сборная Боливии по футболу заняла седьмое место в южноамериканском отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года, завершив турнир с 20 очками. Это известно по итогам квалификационного турнира, который завершился в сентябре 2025 года.
Отборочной цикл в Южной Америке стартовал в сентябре 2023 года и заявился в сентябре 2025 года. Боливийская команда одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Такой результат позволил боливийцам опередить Венесуэлу, Перу и Чили, но не дотянуть до прямого выхода на чемпионат мира — отставание от ближайших конкурентов составило минимум восемь очков. Теперь национальную сборную Боливии ждет участие в межконтинентальных стыковых матчах, где она поборется за путевку на мундиаль с представителями Азии, Африки, Океании и КОНКАКАФ (конфедерации Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна).
Значительную часть своих очков сборная Боливии заработала на домашнем стадионе в Ла-Пасе, расположенном на высоте 4100 метров над уровнем моря. На этом высокогорном поле команда выиграла у таких соперников, как Бразилия, Колумбия и Венесуэла. Для гостей, не привыкших к разреженному воздуху, на стадионе предусмотрены специальные кислородные баллоны, но даже это не всегда помогает — преимущество хозяев в таких условиях очевидно.
На выезде боливийцы оказались менее успешными: за девять гостевых матчей они набрали всего три очка, одержав единственную победу над сборной Чили. В остальных матчах команда Оскара Вильегаса часто уступала с крупным счетом. Теперь сборная готовится к стыковым матчам, которые пройдут в марте 2026 года.
