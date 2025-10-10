Медведь терроризирует элитный поселок в Сочи

Медведь нападает на мусорные баки в Красной Поляне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведь лазит по мусорным контейнерам элитного поселка в Сочи
Медведь лазит по мусорным контейнерам элитного поселка в Сочи Фото:

Крупный медведь регулярно появляется в районе Красной Поляны в Сочи, где систематически разоряет мусорные контейнеры. Местные жители сообщают, что хищник представляет потенциальную опасность для людей.

«Местные жители рассказали, что не в первый раз наблюдают дикого зверя около мусорки в районе села Эсто-Садок. Скорее всего, животное подходит так близко к людям из-за голода, в поисках пищи», — отмечает telegram-канал SHOT.

По словам жителей, медведь регулярно переворачивает мусорные баки, создавая серьезные проблемы для коммунальных служб. После каждого такого «рейда» животное быстро скрывается в лесу.

Очевидцы выражают опасения, что в поисках пищи хищник может проявить агрессию по отношению к людям. Участившиеся визиты медведя к человеческому жилью связывают с нехваткой естественной кормовой базы в лесу.

Число нападений медведей на людей и случаев их выхода к населенным пунктам в России резко увеличилось в 2025 году. По оценкам экспертов, наиболее острая ситуация сложилась на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в южных регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупный медведь регулярно появляется в районе Красной Поляны в Сочи, где систематически разоряет мусорные контейнеры. Местные жители сообщают, что хищник представляет потенциальную опасность для людей. «Местные жители рассказали, что не в первый раз наблюдают дикого зверя около мусорки в районе села Эсто-Садок. Скорее всего, животное подходит так близко к людям из-за голода, в поисках пищи», — отмечает telegram-канал SHOT. По словам жителей, медведь регулярно переворачивает мусорные баки, создавая серьезные проблемы для коммунальных служб. После каждого такого «рейда» животное быстро скрывается в лесу. Очевидцы выражают опасения, что в поисках пищи хищник может проявить агрессию по отношению к людям. Участившиеся визиты медведя к человеческому жилью связывают с нехваткой естественной кормовой базы в лесу. Число нападений медведей на людей и случаев их выхода к населенным пунктам в России резко увеличилось в 2025 году. По оценкам экспертов, наиболее острая ситуация сложилась на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в южных регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...