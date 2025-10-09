09 октября 2025

Клонировавший овцу Долли ученый внезапно скончался

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Гердон скончался в возрасте 92 лет
Джон Гердон скончался в возрасте 92 лет Фото:

Британский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Гердон скончался на 93-м году жизни. Ученый получил мировую известность благодаря созданию метода клонирования, с помощью которого была получена знаменитая овечка Долли. Об этом сообщает газета Daily Star

«Профессор биологии, лауреат Нобелевской премии, чья работа проложила путь к созданию овечки Долли, умер в возрасте 92 лет. Джон провел первый в истории успешный эксперимент по клонированию, будучи молодым исследователем в Оксфордском университете в 1962 году», — пишет газета.

Ранее стало известно о кончине британского приматолога, этолога и исследовательницы Джейн Гудолл. Она получила известность благодаря своим многолетним исследованиям поведения и интеллекта шимпанзе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Гердон скончался на 93-м году жизни. Ученый получил мировую известность благодаря созданию метода клонирования, с помощью которого была получена знаменитая овечка Долли. Об этом сообщает газета Daily Star «Профессор биологии, лауреат Нобелевской премии, чья работа проложила путь к созданию овечки Долли, умер в возрасте 92 лет. Джон провел первый в истории успешный эксперимент по клонированию, будучи молодым исследователем в Оксфордском университете в 1962 году», — пишет газета. Ранее стало известно о кончине британского приматолога, этолога и исследовательницы Джейн Гудолл. Она получила известность благодаря своим многолетним исследованиям поведения и интеллекта шимпанзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...