09 октября 2025

В Киеве пропало электричество после взрывов в районе ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столица Украины столкнулась с блэкаутом
Столица Украины столкнулась с блэкаутом Фото:

В Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6, после чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщают местные каналы. 

«В столице Украины прогремели мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Инцидент привел к серьезным последствиям для городской инфраструктуры — в различных районах Киева наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением и водоснабжением», — передает RT со ссылкой на публикации в местные паблики.

Ранее, в сентябре, серьезные повреждения получил еще один важный энергетический объект региона — Трипольская ТЭС, что уже приводило к масштабным перебоям с электроснабжением в Киевской области и соседних регионах. Тогда ремонтные работы на станции были сорваны, а последствия удара ощутимо сказались на энергоснабжении Киева. Новые взрывы на ТЭЦ-6 усугубили ситуацию с инфраструктурой города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6, после чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщают местные каналы.  «В столице Украины прогремели мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Инцидент привел к серьезным последствиям для городской инфраструктуры — в различных районах Киева наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением и водоснабжением», — передает RT со ссылкой на публикации в местные паблики. Ранее, в сентябре, серьезные повреждения получил еще один важный энергетический объект региона — Трипольская ТЭС, что уже приводило к масштабным перебоям с электроснабжением в Киевской области и соседних регионах. Тогда ремонтные работы на станции были сорваны, а последствия удара ощутимо сказались на энергоснабжении Киева. Новые взрывы на ТЭЦ-6 усугубили ситуацию с инфраструктурой города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...