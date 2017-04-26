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Главные новости Тюменской области
16:47  26 апреля 2017 1

В Тюмени вот-вот появятся десятки новых арт-объектов. Мэрия и крупный бизнес признали еще один вид искусства

Стенограффия-2014. Екатеринбург, граффити, стрит-арт, стенограффия 2014
Фестивали уличной живописи уже проходят в соседнем ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в мае стартует фестиваль культурного проектирования городского пространства «Морфология улиц». Местные уличные художники будут расписывать объекты инфраструктуры Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска. За лучшие проекты уличным художникам обещаны денежные премии.

«Морфология улиц» — это образовательный проект, в рамках которого перед тюменскими художниками с лекциями выступят ведущие российские художники-урбанисты, и творческий конкурс, участники которого смогут применить полученные теоретические знания на практике, разрисовывая объекты «Ростелекома» и «Суэнко».

Образовательный проект стартует 19 мая, занятия пройдут в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, цена одного дня лекций составит 200 рублей. На роль спикеров приглашены куратор международного фестиваля Stenograffia Евгений Фатеев, член Творческого союза художников России и Московского союза художников Марина Звягинцева, организатор пермского фестиваля уличного искусства «Экология пространства» Александр Жунёв и директор вологодского фестиваля «Курбанистика» Михаил Приемышев, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Куратор фестиваля Дмитрий Зеленин рассказал «URA.RU», что уже достигнуты договоренности с «Ростелекомом» и «Суэнко», которые предоставляют свои объекты для росписи. «Ростелеком» предоставит художникам свои уличные телефонные «ящики», а «Суэнко» — трансформаторные подстанции, причем организаторы фестиваля попросили выделить под разрисовку объекты вблизи школ, чтобы вовлечь в проект учащихся. Организаторы готовы отдать участникам фестиваля под разрисовку любые другие объекты, если их собственники изъявят такое желание, говорит Зеленин. «Пока дальше разговоров дело не идет», — добавил куратор проекта.

Зеленин, который ранее организовывал малые проекты уличной живописи, (например, роспись «литературного бульвара» на улице 8 марта в Тюмени — ред.) отметил, что фестиваль был очень быстро согласован на уровне администрации города. Кроме объектов энергетики и связи, участники фестиваля распишут хозяйственную постройку детского сада №100 в Тюмени. Авторы лучших проектов преобразования городских объектов получат денежные премии, общий призовой фонд фестиваля составляет 175 тысяч рублей.

Финансируется фестиваль частично за счет средств департамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Тюменской области. За деньги бюджета будут организованы приезд спикеров образовательной программы и обучение участников. Краски для участников проекта будут закупать на деньги спонсоров.

Николай Бастриков
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