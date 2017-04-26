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Главные новости Тюменской области
18:47  26 апреля 2017 3

В Тюмени похитили человека: на улице сбили с ног, затащили в машину. Следователи просят о помощи

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Есть информация, что в Тюмени похитили человека, но следователи не знают, так ли этоФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменские следователи проводят проверку сообщения о похищении человека. Просят очевидцев отозваться. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Тюменской области.

Вечером 14 марта в полицию поступило сообщение о похищении человека на улице Профсоюзной, 68. По версии следствия, во время инцидента из автомобиля Mercedes-Benz G-Wagen вышел мужчина и стал бить прохожего, который шел по тротуару.

Пострадавший упал, а из машины вышел еще один мужчина. Вместе они затащили жертву в автомобиль и уехали в сторону улицы Республики.

Сотрудники следственного отдела обращаются к очевидцам происшествия с просьбой помочь следствию в установлении фактов.

Владимир Балтунов
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