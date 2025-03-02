Пенсионерка получит сотни тысяч рублей от торгового центра в Тюмени

Пожилая 68-летняя женщина сломала руку, запнувшись о торчащий штырь на парковке у тюменского ТЦ. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Пенсионерке выплатят 230 000 рублей.
«Установлено, что женщина запнулась о металлический штырь, торчащий из асфальта около бордюра в пешеходной зоне автомобильной парковки одного из торговых центров. Она упала и сломала руку, а также получила ушибы», — передает надзорное ведомство.
Специалисты торгового центра пояснили, что штырь — укрепление для кабель-канала электросетей. На данный момент он не используется, однако его забыли демонтировать.
В связи с происшествием прокуратура обратилась в суд. Ведомство требовало возмещение морального вреда и трат на лечение пострадавшей. Суд утвердил мировое соглашение на сумму 230 тысяч рублей. Опасный штырь был демонтирован.
Ранее прокуратура защитила права ребенка, который сломал руку на территории детского сада. Родители ребенка получат компенсацию в размере 350 тысяч рублей.
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