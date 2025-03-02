02 марта 2025
01 марта 2025

Пенсионерка получит сотни тысяч рублей от торгового центра в Тюмени

Тюменский ТЦ выплатит 230 тысяч рублей пенсионерке, сломавшей руку на парковке
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила перелом руки
Женщина получила перелом руки Фото:

Пожилая 68-летняя женщина сломала руку, запнувшись о торчащий штырь на парковке у тюменского ТЦ. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Пенсионерке выплатят 230 000 рублей.

«Установлено, что женщина запнулась о металлический штырь, торчащий из асфальта около бордюра в пешеходной зоне автомобильной парковки одного из торговых центров. Она упала и сломала руку, а также получила ушибы», — передает надзорное ведомство.

Специалисты торгового центра пояснили, что штырь — укрепление для кабель-канала электросетей. На данный момент он не используется, однако его забыли демонтировать.

В связи с происшествием прокуратура обратилась в суд. Ведомство требовало возмещение морального вреда и трат на лечение пострадавшей. Суд утвердил мировое соглашение на сумму 230 тысяч рублей. Опасный штырь был демонтирован.

Ранее прокуратура защитила права ребенка, который сломал руку на территории детского сада. Родители ребенка получат компенсацию в размере 350 тысяч рублей. 

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Пожилая 68-летняя женщина сломала руку, запнувшись о торчащий штырь на парковке у тюменского ТЦ. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Пенсионерке выплатят 230 000 рублей. «Установлено, что женщина запнулась о металлический штырь, торчащий из асфальта около бордюра в пешеходной зоне автомобильной парковки одного из торговых центров. Она упала и сломала руку, а также получила ушибы», — передает надзорное ведомство. Специалисты торгового центра пояснили, что штырь — укрепление для кабель-канала электросетей. На данный момент он не используется, однако его забыли демонтировать. В связи с происшествием прокуратура обратилась в суд. Ведомство требовало возмещение морального вреда и трат на лечение пострадавшей. Суд утвердил мировое соглашение на сумму 230 тысяч рублей. Опасный штырь был демонтирован. Ранее прокуратура защитила права ребенка, который сломал руку на территории детского сада. Родители ребенка получат компенсацию в размере 350 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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