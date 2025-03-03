В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В России могут запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.
«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов „не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени“ дополнить словами „, а также в выходной день (воскресенье)“, — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале Андрея Свинцова. Это изменение он предлагает внести в действующий закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“.
По словам депутата, данная инициатива нацелена на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкоголя среди населения. Свинцов утверждает, что такое нововведение позволит улучшить качество жизни граждан, а также повысить рождаемость. В пояснительной записке к законопроекту отмечается рост продаж и употребления алкоголя в России, причем в некоторых регионах, таких как Вологодская область и Бурятия, уже принимаются меры по ограничению его продажи.
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