В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

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По мнению депутата, запрет на продажу алкоголя по воскресеньям увеличит рождаемость в стране
По мнению депутата, запрет на продажу алкоголя по воскресеньям увеличит рождаемость в стране Фото:

В России могут запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. 

«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов „не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени“ дополнить словами „, а также в выходной день (воскресенье)“, — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале Андрея Свинцова. Это изменение он предлагает внести в действующий закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“.

По словам депутата, данная инициатива нацелена на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкоголя среди населения. Свинцов утверждает, что такое нововведение позволит улучшить качество жизни граждан, а также повысить рождаемость. В пояснительной записке к законопроекту отмечается рост продаж и употребления алкоголя в России, причем в некоторых регионах, таких как Вологодская область и Бурятия, уже принимаются меры по ограничению его продажи.

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В России могут запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.  «В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов „не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени“ дополнить словами „, а также в выходной день (воскресенье)“, — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале Андрея Свинцова. Это изменение он предлагает внести в действующий закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“. По словам депутата, данная инициатива нацелена на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкоголя среди населения. Свинцов утверждает, что такое нововведение позволит улучшить качество жизни граждан, а также повысить рождаемость. В пояснительной записке к законопроекту отмечается рост продаж и употребления алкоголя в России, причем в некоторых регионах, таких как Вологодская область и Бурятия, уже принимаются меры по ограничению его продажи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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