Россия не может диктовать условия гарантий безопасности в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее, она должна быть вовлечена в переговоры. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи западных союзников Киева в Лондоне.
«В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия. Мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению. Иначе ни о каком прогрессе не может быть и речи», — передает газета The Guardian.
По словам Стармера, несколько стран уже выразили готовность присоединиться к усилиям по прекращению боевых действий и обеспечению мира на Украине. Великобритания и Франция, в частности, готовы активно участвовать в создании и поддержке мирного плана.
Ранее стало известно о том, что Стармер объявил о новом пакете помощи Украине. Сумма в 1,6 млрд фунтов стерлингов будет направлена на закупку более 5000 тысяч ракет противовоздушной обороны. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от предложения о прекращении огня, что ставит под вопрос его стремление к завершению конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.