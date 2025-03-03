Экс-замгубернатора ХМАО Шипилова этапировали в СИЗО Тюмени. Инсайд

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Конвой ФСИН этапировал бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова в СИЗО Тюмени
Конвой ФСИН этапировал бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова в СИЗО Тюмени Фото:
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Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, которого подозревают в получении 7,5 миллионов взятки, этапировали в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском истеблишменте.

«Шипилов уже отконвоирован в Тюменское СИЗО. Это произошло в последние дни февраля», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО отказались раскрывать подробности о месте содержания заключенного, сославшись на требования законодательства о персональных данных. «Согласно ст. 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о месте отбывания наказания администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору», — уточнили в ведомстве.

Шипилов был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля в своем коттедже в Ханты-Мансийске по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. По данным источников агентства, он проходит по делу о коммерческом подкупе, в котором фигурирует экс-мэр Сургута Андрей Филатов и нижневартовская управляющая компания «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерском захвате домов.

Ранее URA.RU сообщало о планах по конвоированию бывшего замгубернатора ХМАО в Тюмень. По словам собеседников агентства, в Ханты-Мансийск Шипилова будут привозить на следственные действия: очные ставки, допросы, — а потом увозить обратно в тюменское СИЗО.

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Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, которого подозревают в получении 7,5 миллионов взятки, этапировали в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском истеблишменте. «Шипилов уже отконвоирован в Тюменское СИЗО. Это произошло в последние дни февраля», — уточнил инсайдер. В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО отказались раскрывать подробности о месте содержания заключенного, сославшись на требования законодательства о персональных данных. «Согласно ст. 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о месте отбывания наказания администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору», — уточнили в ведомстве. Шипилов был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля в своем коттедже в Ханты-Мансийске по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. По данным источников агентства, он проходит по делу о коммерческом подкупе, в котором фигурирует экс-мэр Сургута Андрей Филатов и нижневартовская управляющая компания «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерском захвате домов. Ранее URA.RU сообщало о планах по конвоированию бывшего замгубернатора ХМАО в Тюмень. По словам собеседников агентства, в Ханты-Мансийск Шипилова будут привозить на следственные действия: очные ставки, допросы, — а потом увозить обратно в тюменское СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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