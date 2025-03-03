Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, которого подозревают в получении 7,5 миллионов взятки, этапировали в СИЗО Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском истеблишменте.
«Шипилов уже отконвоирован в Тюменское СИЗО. Это произошло в последние дни февраля», — уточнил инсайдер.
В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО отказались раскрывать подробности о месте содержания заключенного, сославшись на требования законодательства о персональных данных. «Согласно ст. 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о месте отбывания наказания администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору», — уточнили в ведомстве.
Шипилов был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля в своем коттедже в Ханты-Мансийске по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. По данным источников агентства, он проходит по делу о коммерческом подкупе, в котором фигурирует экс-мэр Сургута Андрей Филатов и нижневартовская управляющая компания «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерском захвате домов.
Ранее URA.RU сообщало о планах по конвоированию бывшего замгубернатора ХМАО в Тюмень. По словам собеседников агентства, в Ханты-Мансийск Шипилова будут привозить на следственные действия: очные ставки, допросы, — а потом увозить обратно в тюменское СИЗО.
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