Симоньян назвала Зеленского свиньей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя в Белом доме «как в свинарнике». По итогу журналистка и его самого назвала свиньей.
«Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По словам главреда RT, Зеленский проявлял демонстративное неуважение не только словами и действиями, но и даже мимикой.
Симоньян добавила, что поведение Зеленского проявлялось в том, что он постоянно перебивал собеседников. Она назвала это крайне невежливым, особенно в контексте общения с президентом США.
Таким образом Маргарита Симоньян прокомментировала недавний скандал в Белом доме. В результате конфликт между Зеленским и Трампом привел к тому, что США отменили сделку с Киевом по редкоземельным металлам. В американской администрации также начали обсуждать отказ от помощи Украине, а также отставку Зеленского с поста лидера страны.
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