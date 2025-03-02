Симоньян назвала Зеленского свиньей

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Маргарита Симоньян раскритиковала поведение Владимира Зеленского в Белом доме и назвала того свиньей
Маргарита Симоньян раскритиковала поведение Владимира Зеленского в Белом доме и назвала того свиньей Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя в Белом доме «как в свинарнике». По итогу журналистка и его самого назвала свиньей. 

«Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По словам главреда RT, Зеленский проявлял демонстративное неуважение не только словами и действиями, но и даже мимикой. 

Симоньян добавила, что поведение Зеленского проявлялось в том, что он постоянно перебивал собеседников. Она назвала это крайне невежливым, особенно в контексте общения с президентом США.

Таким образом Маргарита Симоньян прокомментировала недавний скандал в Белом доме. В результате конфликт между Зеленским и Трампом привел к тому, что США отменили сделку с Киевом по редкоземельным металлам. В американской администрации также начали обсуждать отказ от помощи Украине, а также отставку Зеленского с поста лидера страны.  

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя в Белом доме «как в свинарнике». По итогу журналистка и его самого назвала свиньей.  «Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По словам главреда RT, Зеленский проявлял демонстративное неуважение не только словами и действиями, но и даже мимикой.  Симоньян добавила, что поведение Зеленского проявлялось в том, что он постоянно перебивал собеседников. Она назвала это крайне невежливым, особенно в контексте общения с президентом США. Таким образом Маргарита Симоньян прокомментировала недавний скандал в Белом доме. В результате конфликт между Зеленским и Трампом привел к тому, что США отменили сделку с Киевом по редкоземельным металлам. В американской администрации также начали обсуждать отказ от помощи Украине, а также отставку Зеленского с поста лидера страны.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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