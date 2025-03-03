Politico: Венгрия заблокировала документ ЕС о помощи Киеву

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Венгрия не поддержала идею о новой военной помощи Украине
Венгрия не поддержала идею о новой военной помощи Украине Фото:

Венгрия заблокировала проект документа о гарантиях безопасности Украине и новой военной помощи Киеву. Это произошло на встрече послов Евросоюза 28 февраля, пишет Politico.

«Будапешт отклонил проект документа по Украине», — пишет издание. По информации Politico, проект содержал пункты о гарантиях безопасности для Киева по стороны ЕС и о новом пакете военной помощи. 

Это решение не стало неожиданностью. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не подпишет соглашение о новой военной помощи Украине.

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Венгрия заблокировала проект документа о гарантиях безопасности Украине и новой военной помощи Киеву. Это произошло на встрече послов Евросоюза 28 февраля, пишет Politico. «Будапешт отклонил проект документа по Украине», — пишет издание. По информации Politico, проект содержал пункты о гарантиях безопасности для Киева по стороны ЕС и о новом пакете военной помощи.  Это решение не стало неожиданностью. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не подпишет соглашение о новой военной помощи Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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