Politico: Венгрия заблокировала документ ЕС о помощи Киеву

Венгрия заблокировала проект документа о гарантиях безопасности Украине и новой военной помощи Киеву. Это произошло на встрече послов Евросоюза 28 февраля, пишет Politico.
«Будапешт отклонил проект документа по Украине», — пишет издание. По информации Politico, проект содержал пункты о гарантиях безопасности для Киева по стороны ЕС и о новом пакете военной помощи.
Это решение не стало неожиданностью. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не подпишет соглашение о новой военной помощи Украине.
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