02 марта 2025

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области 4 марта ожидается гололед и туман
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмень придут туман и гололед
В Тюмень придут туман и гололед Фото:

В Тюменской области 4 марта ожидаются опасные погодные явления: гололед и туман. Такие данные размещены на сайте Гидрометцентра России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 15:00 4 марта. Туман. Период предупреждения с 20:00 3 марта до 15:00 4 марта», — сообщает центр наблюдений.

В ближайшие дни в Тюменской области также ожидается магнитная буря. Она начнет набирать силы с вечера 4 марта и обрушится на тюменцев 5 марта. Примерное время ее окончания — 14:00.

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В Тюменской области 4 марта ожидаются опасные погодные явления: гололед и туман. Такие данные размещены на сайте Гидрометцентра России. «Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 15:00 4 марта. Туман. Период предупреждения с 20:00 3 марта до 15:00 4 марта», — сообщает центр наблюдений. В ближайшие дни в Тюменской области также ожидается магнитная буря. Она начнет набирать силы с вечера 4 марта и обрушится на тюменцев 5 марта. Примерное время ее окончания — 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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