Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмень придут туман и гололед
В Тюменской области 4 марта ожидаются опасные погодные явления: гололед и туман. Такие данные размещены на сайте Гидрометцентра России.
«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 15:00 4 марта. Туман. Период предупреждения с 20:00 3 марта до 15:00 4 марта», — сообщает центр наблюдений.
В ближайшие дни в Тюменской области также ожидается магнитная буря. Она начнет набирать силы с вечера 4 марта и обрушится на тюменцев 5 марта. Примерное время ее окончания — 14:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!