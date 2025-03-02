02 марта 2025

В Тюмени перекроют два выезда на трассу Тюмень — Екатеринбург. Фото

Улицы Джанбровского и Первооткрывателей в Тюмени перекроют с 15 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение на проезд вводится с 15 марта
Ограничение на проезд вводится с 15 марта Фото:

В Тюмени в районе улицы Джанбровского ограничат движение из-за строительства путепровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«С 15 марта ограничат движение по улице Джанбровского на пересечении с автомобильной дорогой Екатеринбург — Тюмень. Подрядная организация приступает к переустройству электрических сетей на этом участке», — передает ведомство.

Аналогичное перекрытие будет действовать и на подъезде к ЖК «Колумб» от дороги Тюмень — Екатеринбург. Здесь специалисты возводят ливневую канализацию и надземный пешеходный переход.

Для тюменцев, пользующихся этими участками, разрабатывается схема объезда. Рассматривается вариант его осуществления через улицы Мирную, Тюменскую по направлению в деревню Дударева.

Ранее URA.RU сообщало, какие дороги на данный момент перекрыты в Тюмени. Среди них пять дорог.

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В Тюмени в районе улицы Джанбровского ограничат движение из-за строительства путепровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. «С 15 марта ограничат движение по улице Джанбровского на пересечении с автомобильной дорогой Екатеринбург — Тюмень. Подрядная организация приступает к переустройству электрических сетей на этом участке», — передает ведомство. Аналогичное перекрытие будет действовать и на подъезде к ЖК «Колумб» от дороги Тюмень — Екатеринбург. Здесь специалисты возводят ливневую канализацию и надземный пешеходный переход. Для тюменцев, пользующихся этими участками, разрабатывается схема объезда. Рассматривается вариант его осуществления через улицы Мирную, Тюменскую по направлению в деревню Дударева. Ранее URA.RU сообщало, какие дороги на данный момент перекрыты в Тюмени. Среди них пять дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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