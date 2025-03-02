В Тюмени в районе улицы Джанбровского ограничат движение из-за строительства путепровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.
«С 15 марта ограничат движение по улице Джанбровского на пересечении с автомобильной дорогой Екатеринбург — Тюмень. Подрядная организация приступает к переустройству электрических сетей на этом участке», — передает ведомство.
Аналогичное перекрытие будет действовать и на подъезде к ЖК «Колумб» от дороги Тюмень — Екатеринбург. Здесь специалисты возводят ливневую канализацию и надземный пешеходный переход.
Для тюменцев, пользующихся этими участками, разрабатывается схема объезда. Рассматривается вариант его осуществления через улицы Мирную, Тюменскую по направлению в деревню Дударева.
Ранее URA.RU сообщало, какие дороги на данный момент перекрыты в Тюмени. Среди них пять дорог.
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