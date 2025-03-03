Зеленский нахамил сенатору из США после призыва уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский остро ответил на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* (от штата Южная Каролина, входит в список террористов и экстремистов в РФ) подать в отставку, предложив ему украинское гражданство. Об этом заявил после лондонского саммита в аэропорту Станстед в Великобритании.
«Я могу дать [Грэму*] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма*, а на Украине», — передает слова Зеленского издание Sky News.
Этот ответ был его реакцией на критику со стороны Грэма*, который ранее призвал его к отставке в контексте перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Встреча закончилась скандалом, после чего Зеленский отказался извиняться за сорванные переговоры, подчеркнув, что только украинцы могут решать вопрос о его отставке.
*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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