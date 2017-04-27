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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости ЯНАО
16:04  27 апреля 2017 1

Власти Ямала оплатят жителям половину купленного дома

Деревня Шапша. Строительство храма. Ханты-Мансийский район., деревянный дом, деревня, ставни, окна
Завод деревянного домостроения должен был начать приносить прибыль. Вместо этого власти Ямала спонсируют приобретение продукцииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Ямала поддержат полугосударственный бизнес-проект — комплекс деревянного домостроения в Пуровском районе. Всем жителям округа, которые будут приобретать его продукцию, из бюджета округа восполнят половину затрат.

Ямальский лесопромышленный комплекс расположен в Тарко-Сале. Его учредителем является компания АО «Центр развития инвестиционных проектов». Акционером ЦРИП выступает департамент имущественных отношений ЯНАО. «ЯЛПК» пользуется древесиной Красноселькупского района.

Из окружного бюджета на субсидии тем, кто воспользуется деревянными домами ЯЛПК, выделено 50 млн рублей. Планируется обеспечить господдержкой 20 семей. Заявки будут принимать с 1 мая по 15 июня, сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

«Размер социальной выплаты составит 50% от стоимости домокомплекта в случае, если его общая площадь не превышает более чем в два раза норму предоставления, определенную законом ЯНАО. Например, максимальный размер выплаты на семью из трех человек составит 1 млн 271 тыс. 500 рублей при стоимости домокомплекта 2 млн 543 тыс. рублей. Общая площадь такого дома — 106 кв. м», — разъяснили в правительстве Ямала.

В планах Ямальского лесопромышленного комплекса» был выход на точку безубыточности к 2017 году. Однако этого не случилось — в бюджете на текущий год была заложена субсидия для ЯЛПК в 100 млн рублей. В правительстве Ямала не ответили на запрос о том, на что конкретно пойдут деньги. Неясно, включены ли в них те самые 50 млн рублей или это отдельный вид поддержки.

Юлия Фролова
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