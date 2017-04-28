15:39 28 апреля 2017 6

В Салехарде люди до сих пор живут в бараках сталинских времен Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители деревянной части ямальской столицы ждут перемен. В основном жилищных. И с интересом наблюдают, как в златоглавой собираются переселить миллионы москвичей и снести хрущевки. Салехардцы таких реформ не одобряют. Их деревянные дома остаются «деревяшками», без перспективы сноса и переселения в капитальное жилье. Журналист «URA.RU» прошелся по деревянным районам Салехарда и пообщался с жителями.

«Сколько они там на это хотят денег потратить? Миллиарды? Да Салехард за эти деньги можно было целиком весь переселить. Еще бы и на новые дороги деньги осталось!» — говорит пенсионерка в одном из дворов на Комбинате.

«Я бы тоже хотел переехать в новое жилье. Можно даже не в Москве, а тут, в Салехарде, — говорит житель деревянной двухэтажки на Маяковского. — Намаялись уже с этими деревяшками. В прошлом году у нас вон полы кривые были, проваливались. Летом ремонт капитальный сделали, полы стали ровными, зато теперь дует со всех щелей. В морозы вода у кота в миске замерзает».

1/6 Вячеслав Егоров © URA.RU

Аналогичные проблемы у многих жителей. Салехард всегда был преимущественно деревянным городом. Капитальные высотки начали вырастать здесь только в двухтысячных и в большей степени в центральной части города. Все, что дальше центра — постепенно гниет и врастает в землю.

В столице Ямала несложно найти дома с печным отоплением Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пожалуй, в городе нет ни одного деревянного дома моложе 30 лет. Но они до сих пор стоят и даже продаются по ценам, близким к московским. Дешевле 80 тыс. рублей за квадрат — только если в доме привозная вода (да, такие еще существуют). Есть еще варианты с печным отоплением.

«Я бы вот с удовольствием променяла деревяшку на хрущевку. Зачем они их сносят? Нормальные же дома. Сестра у меня жила в хрущевке такой. Всяко лучше наших сараев», — говорит жительница Салехарда Елена.

«В Салехарде в центре фекалии из-под двухэтажек „элитных“ хлещут, город летом обволакивает духан от очистных сооружений. Чем хуже жилье, тем выше плата ЖКУ за него. И большинство бараков не признаны ветхими аварийными», — возмущается горожанка Лариса.