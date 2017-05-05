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Главные новости Тюменской области
21:04  05 мая 2017 0

«Еще 10 см — и вода перельется через дамбу». В Ишиме введен режим ЧС

Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года., ишим
Вода вот-вот перельется через возведенные для защиты от половодья земляные дамбы в Ишиме (снимок зима 2016-2017 года)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ишиме введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 60 сантиметров, еще 10 см — и река затопит садоводческие общества вокруг города.

Режим чрезвычайной ситуации установлен в расположенных у реки южной и восточной частях города, в границах улиц Казанской, Орджоникидзе, Литвинова, Толстого, Береговая, Пушкина, Московская, Коркинская, Радищева, Осипенко, Серебрянка, Ермака и Большая. «К нам вода пришла, про Ишим я и не думал, что такой объем воды будет сброшен из Казахстана, — рассказал „URA.RU“ глава Ишима Федор Шишкин. — Я 9 лет работаю в городе, никогда такого не видел». По словам Шишкина, пока не затоплено ни одного дома. В случае, если вода продолжит прибывать, высоты городских дамб не хватит, и река Ишим затопит садоводческие общества вокруг города. Возможно подтопление 22 садоводческих обществ и городских улиц, расположенных у реки.

Глава Ишима заверил, что представители городских служб уже объехали всех садоводов и предупредили о возможном затоплении. Нескольким семьям, постоянно проживающим на дачах, было рекомендовано перебраться к родственникам. Въезд автомобилей на территорию попадающих под затопление садоводческих обществ ограничен, если вода продолжит повышаться, в СО будет отключено электричество. В городе спешно наращивают высоту дамб, определены пункты временного размещения людей в случае возможной эвакуации.

За последние сутки уровень воды в реке Ишим поднялся до 844 см, и вода продолжает прибывать. В четверг, 4 мая, уровень воды поднялся сразу на 88 см, до этого вода прибывала не так быстро — по 20-40 см в сутки. Пока силы МЧС из других районов в Ишим не перебрасывались, кроме 22 сотрудников из Казанского района, где тоже введен режим ЧС, но вода пошла на спад, рассказал Шишкин. Всего с паводком борются более 200 местных сотрудников МЧС.

Глава города уточнил, что пока самого худшего не случилось, и сравнивать паводок этого года с весной 2016 не стоит. «В 2016 году было затоплено 1376 домов, сейчас пока — ни одного. Пока будем надеяться на лучшее».

Николай Бастриков
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