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Главные новости Пермского края
11:26  12 мая 2017 0

Бывший руководитель пермского УФАС возглавит службу по тарифам

И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев. Интервью. Пермь, удальев антон
Теперь должность Удальева звучит так: "заместитель председателя правителя Пермского края - глава РСТ"Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-глава управления ФАС по Пермскому краю, а ныне вице-премьер краевого правительства Антон Удальев возглавит региональную службу по тарифам.

Приказ о назначении Удальева главой РСТ подписал врио губернатора Максим Решетников в начале мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в краевом правительстве. Артем Беседин, который ранее исполнял обязанности руководителя службы, стал заместителем Антона Удальева.

Напомним, Удальев покинул УФАС и занял пост вице-премьера в конце апреля. Врио главы управления антимонопольного ведомства стал Александр Плаксин.

Анна Белкина
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