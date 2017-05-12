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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
19:09  12 мая 2017 0

Власти ХМАО огласили новую среднюю зарплату в регионе

Банкоматы. Екатеринбург, банкомат, деньги, рубли
Власти Югры высчитали среднюю зарплату югорчан в 2016 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средняя зарплата в ХМАО в 2016 году составила 63,6 тыс. рублей (59,3 тыс. рублей — в 2015 году). Отрасль добычи полезных ископаемых является самой доходной в регионе, средняя зарплата нефтяников — 86 тыс. рублей, у финансистов — 80 тыс. рублей, а у энергетиков — 70 тыс. рублей.

Самый низкооплачиваемый труд в регионе в оптовой и розничной торговле, сфере ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. Там средний ежемесячный доход составил 32 тыс. рублей. Эти данные объявили в правительстве округа в пятницу, 12 мая, огласив отчет о социально-экономическом развитии региона.

Согласно представленным данным правительства, по итогам года Югра входит в число субъектов Российской Федерации, имеющих наименьший уровень зарегистрированной безработицы, и занимает 4 место. Объем инвестиций увеличился на 38 млрд рублей до 804,1 млрд рублей (89% от этого показателя — это внутренние инвестиции предприятий в самих себя). Увеличилось производство тепловой энергии на 1,4%, электроэнергии — на 1,6%, добыча газа — на 1,8%.

Денежные доходы населения составили 2,9 прожиточных минимума в среднем на душу населения (около 49 тыс. рублей), инфляция на потребительском рынке снизилась на 4,9%, уровень рождаемости — 25,7 тыс. человек. Показатели рождаемости в Югре превышают показатели смертности населения в 2,5 раза. Численность жителей автономного округа увеличилась на 19,3 тыс. человек, составив 1,6 млн человек.

Игорь Волосин
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