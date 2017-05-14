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14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
14:16  14 мая 2017 0

Якушев вылетел в район, к которому приближается волна паводка

Итоговая пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. 2015 год. Тюмень, якушев владимир
Губернатор Тюменской области координирует борьбу с паводкомФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Наводнение в Ишиме
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Владимир Якушев на вертолете вылетел в Викуловский район, к которому приближается волна паводка. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Тюменской области.

Губернатор осмотрит, как идет укрепление дамб, проведет заседание оперативного штаба. К 8 часам утра 14 мая в Викулово уровень воды поднялся на 36 см до отметки 692 см. Также прибыла вода в селе Абатском на 21 см, до отметки 1136 см. А вот в Ишиме уровень реки снизился на 7 сантиметров и составил 966 см.

«Накануне губернатор сообщил по видеосвязи министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиру Пучкову, что регион располагает достаточными силами и средствами для борьбы с паводком и ликвидации его последствий», — говорится в сообщении.

Из-за паводка вода подошла очень близко к федеральной автомагистрали Тюмень — Омск в районе села Абатское. Ночью на автотрассе завершились основные работы по защите этого участка от половодья.

Евгений Лазарев
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