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Главные новости Тюменской области
03:56  29 мая 2017 0

В Заводоуковске при пожаре погибли отец и трое сыновей, мать госпитализирована

Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Причиной пожара, скорее всего, стало замыкание электропроводкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина и трое его малолетних детей погибли во время пожара в Заводоуковске Тюменской области. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 29 мая. Семья из пяти человек снимала дом на улице Комсомольской.

«В огне погибли трое мальчиков: один 2014 года рождения и его младшие братья-погодки 2016 года рождения, — рассказал корреспонденту URA.RU источник в правоохранительных органах. — С ними погиб их отец. Матери удалось спастись, с ожогами средней степени она доставлена в больницу».

Как уточнили в ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании частного деревянного дома поступило в 1 час 45 минут. Для тушения пожара на площади более 60 кв. метров были задействованы 23 человека личного состава и 11 единиц спецтехники.

По предварительной версии, причиной несчастья стало замыкание проводки. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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