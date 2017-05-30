{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Курганской области
08:46  30 мая 2017 0

Глава Кургана отчитается о сделанном. Депутаты поднимут вопрос об отставке вице-спикера

Заседание Курганской городской Думы. Курган., якушев александр, руденко сергей
Сергею Руденко (слева) и Александру Якушеву отведены центральные роли на предстоящей думеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане во вторник, 30 мая, пройдет заседание думы, в ходе которой депутаты заслушают отчет главы города Серея Руденко о работе за прошлый год. Также будет рассмотрен вопрос о снятии полномочий с вице-спикера гордумы Александра Якушева.

В опубликованной повестке заседания думы значится лишь вопрос о внесении поправок в решения о руководителях депутатских комиссий. Вместо Александра Якушева комиссию по местному самоуправлению должен возглавить Вячеслав Тяжельников.

А вот вопрос об отставке с поста депутата, скорее всего, внесут в качестве дополнительного. «Утром состоится политсовет, он должен утвердить Александра Якушева в качестве кандидата на руководство городским избиркомом», — рассказал источник в администрации города, который не пожелал афишировать свое имя.

Ранее полномочия сложил еще один депутат — Александр Мазеин. Он объяснил свое решение проблемами со здоровьем. Ожидается, что уже в ближайшее время будет объявлен набор документов от желающих участвовать в праймериз ЕР на вакантные должности в курганской гордуме.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров