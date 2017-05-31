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31 мая 2017
15:07  31 мая 2017 0

«Корпорация Развития» ставит новые цели и отрекается от статуса «иждивенца»

Корпорация развития. Екатеринбург, корпорация развития
«Корпорация Развития» была создана в 2006 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдательный совет АО «Корпорация Развития» собирается принять новую стратегию для организации. Руководство общества уже определилось с приоритетными проектами.

Глава наблюдательного совета Виктор Гузь рассказал изданию «Коммерсант», что проект стратегии находится еще в разработке. Он надеется, что новые механизмы позволят компании стать прибыльной.

«Мы решили взять за основу четыре направления: мост через реку Надым, продолжение строительства инфраструктурных объектов по шестистороннему соглашению с „Транснефтью“, в том числе достройку нефтепровода Заполярье — Пурпе, разморозку проекта „Полярный кварц“, а также развитие собственных инвестиционных проектов корпорации. Последнее позволит компании вести коммерческую деятельность и не быть иждивенцем акционеров», — заявил Виктор Гузь.

По его словам, для сдачи моста через реку Надым (ЯНАО) понадобится около 200 млн рублей. После подготовки документации объект будет передан округу или на федеральный уровень.

О возобновлении проектов ТЭС «Полярная» и «Полярный кварц» глава «Корпорации Развития» Сергей Новицкий говорил еще в феврале 2017-го.

Напомним, Новицкий возглавил корпорацию после того, как в октябре 2016 года были задержаны гендиректор корпорации Сергей Маслов и его заместитель Владимир Карманов по подозрению в хищении 1 млрд руб. Они были лишены постов. Затем началась реорганизация компании; в апреле стало известно, что офис «Корпорации Развития» переедет из Москвы в Екатеринбург, чтобы сократить расходы структуры.

«Корпорация Развития» была создана в 2006 году для развития территории Полярного Урала, в том числе для разведки месторождений полезных ископаемых, строительства железных дорог и объектов электроэнергетики.

Сергей Дианов
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