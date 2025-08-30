«Легенды остаются»: пермский футболист Зырянов получил высокую должность в «Зените»

Пермский футболист Константин Зырянов получил новый пост в ФК «Зенит». Теперь спортсмен является председателем правления клуба. Об этом он заявил в свежем интервью изданию «Матч».
«То, что легенды остаются в „Зените“ и работают в клубе, очень хороший момент. И не менее важно то, что на самых разных должностях. Примеров тому действительно много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков в главной команде, Давыдов, Аршавин, Радимов в академии», — заявил Зырянов.
Трехкратный чемпион России с воодушевлением принял для себя эту задачу. Зырянов настроен вернуть клубу его былую славу. До этого он работал в «Зените» в качестве тренера и советника, поэтому Константину будет просто влиться в коллектив.
С 2007 по 2017 год Константин Зырянов защищал цвета петербургского «Зенита». В этот период полузащитник трижды становился чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе национальной сборной России он стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. В декабре 2017 года Зырянов был назначен на пост главного тренера команды «Зенит-2», а с 2018 по 2022 годы возглавлял молодежный состав петербургского клуба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!