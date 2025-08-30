ФК «Челябинск» завершил неоднозначный матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Боевой ничьей закончился 30 августа матч между ФК «Челябинск» и «Нефтехимиком» в Нижнекамске. В первом тайме голом у команды региона отметился Хетаг Кочиев. В конце игры Вильфрид Эза не смог забить пенальти.
«Заработали пенальти, но Эза, к сожалению, этим прекрасным шансом не воспользовался. Финальный свисток. Ничья в Нижнекамске. Работаем дальше», — отмечается в telegram-канале ФК «Челябинск».
Игрок челябинской команды Хетаг Кочиев смог открыть счет на 22-й минуте матча. «Нефтехимику» удалось ответить голом только на 70-й минуте, его забил Рашид Магомедов.
Как сообщало URA.RU ранее, 23 августа футбольный клуб «Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче шестого тура Первой лиги ФНЛ. Встреча происходила на Центральном стадионе столицы региона и завершилась со счетом 3:1. В четверг, 4 сентября, дома ФК «Челябинск» проведет игру с «Факелом» из Воронежа.
