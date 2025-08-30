В Нижневартовске (ХМАО) возникла опасная ситуация в лесном массиве первого прибрежного микрорайона. Местные жители сообщают о детях, которые регулярно посещают территорию у гостиницы «Самотлор» и устраивают там костры. Информация об этом появилась в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Дети чуть не сожгли лес в первом прибрежном микрорайоне у гостиницы „Самотлор“. Они регулярно гуляют и оставляют после себя мусор в части лесного массива», — сказано в сообщении паблика.
Несовершеннолетние собираются в части леса, не огороженной забором, между домами № 4 и № 6 на улице 60 лет Октября. Помимо разведения огня, они оставляют после себя мусор.
