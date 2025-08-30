В Екатеринбурге заметили женщину, которая несколько раз швырнула ребенка посреди улицы. Удары были такой силы, что малыш несколько раз влетел в асфальт. Об этом сообщают очевидцы жесткого «воспитания».
«Судя по кадрам, она бьет ребенка с такой силой, что что-то даже вылетает из ее рук на дорогу. Примечательно, что расправа произошла прямо напротив здания двух районных судов Екатеринбурга — Верх-Исетского и Железнодорожного», — передает слова очевидцев telegram-канал «4 канал».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!