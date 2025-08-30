30 августа 2025
29 августа 2025

Екатеринбурженка решила жестко «воспитать» ребенка посреди улицы. Видео

В Екатеринбурге женщина несколько раз ударила ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Женщина несколько раз с силой швырнула ребенка (архивное фото)
Женщина несколько раз с силой швырнула ребенка (архивное фото)

В Екатеринбурге заметили женщину, которая несколько раз швырнула ребенка посреди улицы. Удары были такой силы, что малыш несколько раз влетел в асфальт. Об этом сообщают очевидцы жесткого «воспитания».

«Судя по кадрам, она бьет ребенка с такой силой, что что-то даже вылетает из ее рук на дорогу. Примечательно, что расправа произошла прямо напротив здания двух районных судов Екатеринбурга — Верх-Исетского и Железнодорожного», — передает слова очевидцев telegram-канал «4 канал».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

© Служба новостей «URA.RU»
