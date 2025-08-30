30 августа 2025
29 августа 2025

Необычный спортивный медведь появился в Перми. Фото

В Перми создали медведя из баскетбольных мячей
Всего в медведе 1632 мяча
Всего в медведе 1632 мяча Фото:

У молодежного центра «Кристалл» в Перми к форуму «Эскпо Баскет» установили гигантскую фигуру медведя, наполненную 1632 баскетбольными мячами. Об этом сообщили в центре развития туризма в регионе.

«Все 1632 мяча после завершения экспозиции будут переданы образовательным учреждениям, участвующим в проекте школьная баскетбольная лига „КЭС-БАСКЕТ“», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что такой формат позволит привлечь внимание школьников и студентов к развитию любительского баскетбола в регионе.

Фигура медведя установлена на открытой площадке перед молодежным центром «Кристалл» и уже стала популярной фотозоной для гостей форума. Медведь символизирует силу российского баскетбола и стремление вовлечь молодежь в спорт.

Фото:

