У молодежного центра «Кристалл» в Перми к форуму «Эскпо Баскет» установили гигантскую фигуру медведя, наполненную 1632 баскетбольными мячами. Об этом сообщили в центре развития туризма в регионе.
«Все 1632 мяча после завершения экспозиции будут переданы образовательным учреждениям, участвующим в проекте школьная баскетбольная лига „КЭС-БАСКЕТ“», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что такой формат позволит привлечь внимание школьников и студентов к развитию любительского баскетбола в регионе.
Фигура медведя установлена на открытой площадке перед молодежным центром «Кристалл» и уже стала популярной фотозоной для гостей форума. Медведь символизирует силу российского баскетбола и стремление вовлечь молодежь в спорт.
