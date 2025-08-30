В Кольцово почти на сутки задержали рейс в Ставрополь

Вылет задержался на 18 часов
В аэропорту Кольцово на 18 часов перенесли рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Ставрополь. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Изначально рейс WZ-1057 должен был покинуть Кольцово в четыре часа дня 30 августа. Сейчас же вылет рейса назначен на 10:20 31 августа. Что стало причиной задержки неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
