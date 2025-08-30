30 августа 2025

В Кольцово почти на сутки задержали рейс в Ставрополь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет задержался на 18 часов
Вылет задержался на 18 часов Фото:

В аэропорту Кольцово на 18 часов перенесли рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Ставрополь. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Изначально рейс WZ-1057 должен был покинуть Кольцово в четыре часа дня 30 августа. Сейчас же вылет рейса назначен на 10:20 31 августа. Что стало причиной задержки неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово на 18 часов перенесли рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Ставрополь. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Изначально рейс WZ-1057 должен был покинуть Кольцово в четыре часа дня 30 августа. Сейчас же вылет рейса назначен на 10:20 31 августа. Что стало причиной задержки неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...