{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
Главные новости Ямала
08:14  18 июля 2017 30

Соцсети возмутила «борзота» правительственной машины на дороге в Салехарде. ФОТО

Екатеринбург перед приездом первых лиц, паркуюсь как хочу
Правительственные машины нередко попадаются на нарушениях ПДДФото: Александр Мамаев © URA.RU

Соцсети Ямала возмущены хамским поведением водителя машины с правительственными номерами. Toyota Land Cruiser, предположительно принадлежащая департаменту культуры, встала посередине дороги на аварийном сигнале, чтобы забрать девушку-пассажирку.

Фото инцидента выложил во «ВКонтакте» в группе «В Салехарде» очевидец.

«Они думают, им все можно? Встали посреди дороги и включили аварийку, чтобы забрать девчонку!», — написал возмущенный аноним.

Мнения пользователей разделились. Некоторые нашли, что водитель не совершил серьезного проступка. «Ну не на весь же день встала машина. Это такие мелочи жизненные». «Он не нарушил ПДД, линия разметки прерывистая, левый поворот и объезжайте спокойно». «По-моему, все так делают, когда нужно срочно забрать кого-то. Автор, что за бред?!».

Однако большинство участников обсуждения возмутились, как им показалось, хамскому поведению водителя правительственной машины. «Машина департамента культуры. По крайней мере, так было раньше. Культурненько :)». «Маршруткам, значит, где приспичит, пассажиров высаживать и подсаживать нельзя, а «крузакам ООО» можно)))». «Ну хотя бы правее прижался, а то, судя по фото, посреди дороги как ехал, так и встал? Как сказал бы ВВП — «Что за борзота?». «Ну на… так делать, а вдруг это любовница. А вы тут палите».

Фото: «ВКонтакте», группа «В Салехарде»

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров