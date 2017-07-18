Соцсети Ямала возмущены хамским поведением водителя машины с правительственными номерами. Toyota Land Cruiser, предположительно принадлежащая департаменту культуры, встала посередине дороги на аварийном сигнале, чтобы забрать девушку-пассажирку.
Фото инцидента выложил во «ВКонтакте» в группе «В Салехарде» очевидец.
«Они думают, им все можно? Встали посреди дороги и включили аварийку, чтобы забрать девчонку!», — написал возмущенный аноним.
Мнения пользователей разделились. Некоторые нашли, что водитель не совершил серьезного проступка. «Ну не на весь же день встала машина. Это такие мелочи жизненные». «Он не нарушил ПДД, линия разметки прерывистая, левый поворот и объезжайте спокойно». «По-моему, все так делают, когда нужно срочно забрать кого-то. Автор, что за бред?!».
Однако большинство участников обсуждения возмутились, как им показалось, хамскому поведению водителя правительственной машины. «Машина департамента культуры. По крайней мере, так было раньше. Культурненько :)». «Маршруткам, значит, где приспичит, пассажиров высаживать и подсаживать нельзя, а «крузакам ООО» можно)))». «Ну хотя бы правее прижался, а то, судя по фото, посреди дороги как ехал, так и встал? Как сказал бы ВВП — «Что за борзота?». «Ну на… так делать, а вдруг это любовница. А вы тут палите».