15:04 21 июля 2017 0

Работники опасаются, что им укажут на дверь Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Золотой» Тюменский район оказался на грани «культурного» скандала из-за исполнения майских указов президента. Реорганизация всей сети сельских домов культуры породила панику среди жителей района. Люди боятся потерять работу и говорят о массовых увольнениях. Чиновники заверяют: все будет сделано по закону, а оставшимся сотрудникам зарплату даже повысят.

В Тюменском районе к 1 августа завершится оптимизация сети домов культуры. Источник «URA.RU», близкий к сфере культуры района, на условиях анонимности рассказал о массовых сокращениях и «непонятных поступках» районного руководства.

Для того чтобы исполнить майские указы президента о повышении зарплаты работникам культуры, в районе решили объединить эти учреждения, пояснил он. «Оптимизация идет по „кустовому“ принципу, например, под одной „головой“ объединяют учреждения по Тобольскому тракту, под другой — по Ялуторовскому, и так далее».

По информации источника, часть сотрудников сельских ДК потеряют работу, поскольку не попадут в урезанные новые штатные расписания, и некоторых руководство якобы уже убеждало написать заявления по собственному желанию — чтобы сэкономить району деньги на выплатах по сокращению.

«Сначала люди обрадовались, что майские указы наконец будут исполнены, и им поднимут зарплату. Но в реальности, похоже, у некоторых в общей сложности получится даже меньше», — опасается источник.

По его словам, в некоторых селах оптимизация вызвала недовольство: например, в «Культурно-досуговом центре» поселка Винзили сотрудники массово написали заявления об уходе. «Они решили не умножать творящийся идиотизм и ушли почти полным составом во главе с директором. Не захотели работать там, где их не считают за людей», — говорит источник.

В администрации района опровергли информацию о массовом увольнении в Винзилях Фото: страница АУ Культурно-досуговый центр п. Винзили в соцсети «Вконтакте»

В самом «Культурно-досуговом центре» корреспонденту «URA.RU» по телефону сообщили, что в учреждении происходит «не оптимизация, а ликвидация». Правда, затем трубку взяла директор Елена Нигматуллина, которая заверила, что «решений о ликвидации нет», никаких массовых увольнений в учреждении не происходит — более того, за последние пару недель там вообще никто не уволился. Центр, по ее словам, просто меняет учредителя — если раньше он находился в подчинении поселковой администрации, то теперь переходит в подчинение района.

Информацию о реорганизации сельских ДК корреспонденту «URA.RU» подтвердил начальник управления по культуре Тюменского района Андрей Неугодников. Чиновник заверил, что все сотрудники, попавшие под сокращение штата, до 1 августа получат соответствующие уведомления, при этом социальные гарантии обязательно будут соблюдены. «Все получат законные выплаты», — подчеркнул он, отметив, что сокращения не носят массовый характер.

Собеседник агентства пояснил, что ни один сельский ДК не будет закрыт. «В Тюменском районе 41 действующий сельский клуб, и после реорганизации остается 41 клуб. Мы не будем ничего закрывать. Цель — повышение зарплаты, выравнивание нагрузки и функций работников», — сообщил он. Андрей Неугодников пояснил, что 131-й Федеральный закон не позволяет просто передать от муниципальных образований району все действующие ДК — поэтому юридически сельские автономные учреждения будут ликвидированы, а вместо них район учредит шесть новых АУ, в подчинении у которых будут все сельские клубы.

«Большинству сотрудников предложили перейти в новые учреждения, но не все согласились. Кто-то уже пенсионного возраста и люди предпочли выйти на пенсию, кто-то не готов нести такую нагрузку — а она повысится, как и зарплата», — пояснил он. Собеседник агентства подтвердил, что в «Культурно-досуговом центре» поселка Винзили несколько человек написали заявления об увольнении. Всего, по его словам, подано три таких заявления.

«Это руководитель — по объективным причинам она решила пойти на такой шаг, главный бухгалтер и еще одна сотрудница», — пояснил чиновник, отметив, что некоторые главбухи сельских клубов в этой ситуации в принципе попадут под сокращение, поскольку в новых учреждениях в результате оптимизации этих ставок будет меньше. «Места для трудоустройства им [сотрудникам „Культурно-досугового центра поселка Винзили“, — прим. ред.] предлагали», — уточнил он.

В общей сложности, по словам Андрея Неугодникова, примерно из 340 работников сельских ДК останется около 275. «Люди, конечно, взволнованы», — отметил он, еще раз подчеркнув, что все законные выплаты будут произведены, а точная численность уволившихся сотрудников станет известна после 1 августа.