«Она занята поиском нового мужчины»: адвокат семьи Тиммы уличила Седокову во лжи

Адвокат семьи Тиммы: Седокова врет о помощи родным баскетболиста
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна многое недоговаривает, убеждена адвокат
Анна многое недоговаривает, убеждена адвокат Фото:

Певица Анна Седокова после смерти баскетболиста Яниса Тимма уверяла, что она помогала его семье. Однако адвокат стороны покойного спортсмена в беседе с URA.RU опровергла эту информацию. По словам Маргариты Гавриловой, словам экс-солистки группы «ВИА Гра» верить нельзя.

«Там все вранье. Анна Владимировна ни с кем из родных на связь не выходила, помощи не оказала», — отрезала правозащитница.

По словам Гавриловой, сейчас певица, которая только вышла из депрессии после случившейся трагедии, занята важным делом: «Сейчас идет активный поиск нового питательного мужчины», — уверяет адвокат.

Сама Седокова ничего не комментирует. Она постепенно вернулась к привычной жизни. Недавно артистка изменилась внешне, подозревают, что Анна сделала пластику. После этого в ее соцсети вернулись откровенные фотографии, которые она публиковала и во время брака с Янисом.

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Певица Анна Седокова после смерти баскетболиста Яниса Тимма уверяла, что она помогала его семье. Однако адвокат стороны покойного спортсмена в беседе с URA.RU опровергла эту информацию. По словам Маргариты Гавриловой, словам экс-солистки группы «ВИА Гра» верить нельзя. По словам Гавриловой, сейчас певица, которая только вышла из депрессии после случившейся трагедии, занята важным делом: «Сейчас идет активный поиск нового питательного мужчины», — уверяет адвокат. Сама Седокова ничего не комментирует. Она постепенно вернулась к привычной жизни. Недавно артистка изменилась внешне, подозревают, что Анна сделала пластику. После этого в ее соцсети вернулись откровенные фотографии, которые она публиковала и во время брака с Янисом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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