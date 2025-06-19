«Она занята поиском нового мужчины»: адвокат семьи Тиммы уличила Седокову во лжи

Певица Анна Седокова после смерти баскетболиста Яниса Тимма уверяла, что она помогала его семье. Однако адвокат стороны покойного спортсмена в беседе с URA.RU опровергла эту информацию. По словам Маргариты Гавриловой, словам экс-солистки группы «ВИА Гра» верить нельзя.
«Там все вранье. Анна Владимировна ни с кем из родных на связь не выходила, помощи не оказала», — отрезала правозащитница.
По словам Гавриловой, сейчас певица, которая только вышла из депрессии после случившейся трагедии, занята важным делом: «Сейчас идет активный поиск нового питательного мужчины», — уверяет адвокат.
Сама Седокова ничего не комментирует. Она постепенно вернулась к привычной жизни. Недавно артистка изменилась внешне, подозревают, что Анна сделала пластику. После этого в ее соцсети вернулись откровенные фотографии, которые она публиковала и во время брака с Янисом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.