10:41 24 июля 2017 0

Климат называют непредсказуемым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти половина (39%) россиян считают проблему глобального потепления надуманной. Еще 55% уверены, что потепление может оказать на страну негативное влияние.

Изменение климата на планете отмечает 86% россиян, приводит RT данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом более половины респондентов считают, что это связано с деятельностью человека.

Преимущественно россияне говорят о непредсказуемости климата, отмечается в сообщении.

С понятием «глобальное потепление» знакомы 91% участников опроса, интересно, что среди молодых людей информированность заметно ниже, чем среди представителей старшего поколения.