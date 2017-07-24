Почти половина (39%) россиян считают проблему глобального потепления надуманной. Еще 55% уверены, что потепление может оказать на страну негативное влияние.
Изменение климата на планете отмечает 86% россиян, приводит RT данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом более половины респондентов считают, что это связано с деятельностью человека.
Преимущественно россияне говорят о непредсказуемости климата, отмечается в сообщении.
С понятием «глобальное потепление» знакомы 91% участников опроса, интересно, что среди молодых людей информированность заметно ниже, чем среди представителей старшего поколения.