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24 июля 2017
23 июля 2017
10:41  24 июля 2017 0

Почти половина россиян считает проблему глобального потепления надуманной

Экскурсия Романа Павлюченко по Екатеринбургу, фонтан, вода, бродяга, жара, купание в фонтане
Климат называют непредсказуемымФото: Анна Майорова © URA.RU

Почти половина (39%) россиян считают проблему глобального потепления надуманной. Еще 55% уверены, что потепление может оказать на страну негативное влияние.

Изменение климата на планете отмечает 86% россиян, приводит RT данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом более половины респондентов считают, что это связано с деятельностью человека.

Преимущественно россияне говорят о непредсказуемости климата, отмечается в сообщении.

С понятием «глобальное потепление» знакомы 91% участников опроса, интересно, что среди молодых людей информированность заметно ниже, чем среди представителей старшего поколения.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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