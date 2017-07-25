Власти убрали протестующих и митингующих курганцев в парки, передает корреспондент «URA.RU».
Площадка перед ДК Машиностроителей в Кургане исключена из списка специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массовых акций для выражения общественного мнения по актуальным проблемам общественно-политического характера. Такое решение приняло правительство Курганской области во вторник, 25 июля.
«В связи с отменой режима пешеходной зоны по улице Карла Маркса площадка перед ДКМ перестала соответствовать требованиям безопасности граждан при проведении публичных мероприятий», — пояснил руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков.
Площадку власти решили перенести в более безопасное место — в Центральный парк культуры и отдыха по адресу Гоголя, 1. Это место находится перед сценой в 150 метрах от центрального входа в ЦПКиО. Вторая площадка для общественных акций, утвержденная ранее, находится в городском саду Кургана.