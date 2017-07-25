{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
Главные новости Курганской области
11:53  25 июля 2017 0

Курганские власти спрятали пикетчиков в парках

Конференция КПРФ Курган, дкм курган
Площадка у ДК Машиностроителей была постоянным местом проведения митингов и акций протестаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти убрали протестующих и митингующих курганцев в парки, передает корреспондент «URA.RU».

Площадка перед ДК Машиностроителей в Кургане исключена из списка специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массовых акций для выражения общественного мнения по актуальным проблемам общественно-политического характера. Такое решение приняло правительство Курганской области во вторник, 25 июля.

«В связи с отменой режима пешеходной зоны по улице Карла Маркса площадка перед ДКМ перестала соответствовать требованиям безопасности граждан при проведении публичных мероприятий», — пояснил руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков.

Площадку власти решили перенести в более безопасное место — в Центральный парк культуры и отдыха по адресу Гоголя, 1. Это место находится перед сценой в 150 метрах от центрального входа в ЦПКиО. Вторая площадка для общественных акций, утвержденная ранее, находится в городском саду Кургана.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров